Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (25/6)

Data estelar: Vênus e Saturno em trígono, Sol e Netuno em quadratura.

O tempo não é uma abstração, porque ainda que não tenha forma aparente nem endereço certo, não há nada no Universo infinito ou infinitesimal que esteja fora do seu domínio, absolutamente tudo é sua manifestação.

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Quando nossa humanidade tenta parecer inteligente, afirmando coisas como que o tempo não existe, ou que do tempo só o presente seria real, porque o passado seria apenas uma manifestação da memória, e o futuro seria decorrente de nossas esperanças ou ansiedades, na verdade ela se esquece do pequeno detalhe de que o próprio ato de discursar verdades ou bobagens é também uma manifestação do tempo.

O tempo é a matéria prima da construção de nosso destino individual e coletivo, se manifestando em memórias, atualidades, esperanças e medo, muito medo diante do infinito que espreita.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nenhum tempo passado terá sido melhor do que agora, porque mesmo que haja circunstâncias difíceis para você administrar, ainda assim você se conecta a um futuro que vai deixar a saudade do passado em seu devido lugar, atrás.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você sabe direito o que precisa fazer e seria contraproducente ficar dourando a pílula para que pareça diferente do que realmente é. Melhor adotar uma postura realista nesta parte do caminho, e evitar perder tempo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As promessas de mundos e fundos precisam ser dimensionadas com um pouco mais de prudência e sabedoria, de modo a você tomar as decisões certas, mesmo que essas não sejam tão coloridas quanto as ilusões envolvidas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo que seja impossível fazer acontecer suas pretensões, procure atuar de um modo prático, abrindo passagem no meio das ilusões, lindas e sedutoras, que tentam adiar o inevitável, você fazer o necessário.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A saudade de um tempo que não vai ser mais não há de obnubilar sua percepção do que precisa ser feito de imediato. O sentimento da saudade é gostoso, mas nesta parte do caminho é enganoso também. Há coisas mais importantes.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas enchem a boca de conselhos e orientações, mas com certeza elas mesmas não fariam nada do que opinam. Procure manter o rumo de acordo com suas pretensões mais íntimas, mesmo contrariando a opinião da maioria.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ter visão sobre o futuro é importante, desde que não distraia você dos assuntos imediatos que precisariam ser ordenados, em nome do bem do maior número possível de pessoas envolvidas. Deixe de lado os sonhos agora.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Seus sonhos e visões são maiores do que as oportunidades em marcha, portanto, seria sábio você as deixar de lado por uns instantes, de modo a conseguir tomar decisões mais práticas, que tragam resultados concretos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agir de acordo ao combinado não é algo que esteja sendo fácil para sua alma, que se ressente por vários motivos, alguns que foram postos sobre a mesa, enquanto os mais importantes têm sido silenciados. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ou você entra na onda entusiasta dessas pessoas animadas que andam por aí, ou você toma distância delas e continua fazendo o necessário, mesmo que não seja tão divertido quanto o que elas propõem. Escolhas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mesmo que você não consiga decifrar o significado oculto por trás das coincidências que acontecem, o mero fato de você se dedicar a investigar trará algum esclarecimento. De lucidez em lucidez, tudo é sabido.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se as ilusões não fossem lindas e magníficas, nenhum de nós perderia tempo com elas. Porém, assim são as coisas, enquanto de imediato há assuntos práticos para você se focar, as ilusões atraem mais a atenção.