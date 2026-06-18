Abelha rainha da MPB, Maria Bethânia celebra 80 anos como a maior voz do País

Conhecida como uma das maiores cantoras da história da MPB, Maria Bethânia causa frisson por onde passa, com seu timbre único e músicas populares - (crédito: Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Maria Bethânia completa 80 anos como uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Dona de uma trajetória construída com grandes interpretações, poesia e presença de palco única, a cantora baiana levou canções para um lugar permanente na história da cultura nacional.

Nascida em Santo Amaro, na Bahia, Maria Bethânia completa 80 anos nesta quinta-feira (18/6) e carrega uma história que se mistura com a própria evolução da música popular brasileira. São mais de seis décadas de carreira desde que deixou a Bahia para substituir Nara Leão no espetáculo Opinião, em 1965. A apresentação de "Carcará" transformou uma jovem cantora e poeta em um dos maiores nomes da cultura nacional.

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Ao longo dos anos, Bethânia construiu uma trajetória marcada pela liberdade artística. Sua discografia passeia por diferentes estilos, autores e gerações. Da parceria constante com o irmão, Caetano Veloso, às interpretações de compositores como Gonzaguinha, Roberto Carlos e Dona Ivone Lara, a artista narra canções carregadas de emoção.

Dados do Ecad mostram o tamanho da presença. A cantora possui várias de suas canções registradas entre as intérpretes mais executadas do país. Canções como “Brincar de Viver”, “Sonho Meu” e “O Que É, O Que É” continuam sendo regravadas e redescobertas por novas gerações, trazendo a permanência de sua obra no imaginário brasileiro.

Para celebrar a data, fãs montam playlists especiais com 80 músicas que ajudam a contar a trajetória da chamada “abelha rainha”.

As comemorações também chegam à televisão. O Canal Brasil preparou uma programação especial com filmes e documentários que mostram diferentes facetas da cantora, desde os primeiros passos nos anos 1960 até trabalhos mais recentes. Entre os destaques está o documentário “Karingana – Licença Para Contar”, que acompanha a passagem da artista por Moçambique e sua relação com a literatura.

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Outras produções exibidas revisitam momentos importantes da carreira, incluindo registros dos bastidores de shows, depoimentos sobre sua trajetória e documentários ligados à sua relação com a música, o teatro, a poesia e o Carnaval brasileiro.

Chegar aos 80 anos mantendo a mesma capacidade de emocionar é sinônimo de “Oração ao Tempo”. Uma artista que atravessa décadas com poesia e voz.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.