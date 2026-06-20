Assim como no Carnaval, o São João também se torna uma vitrine para os artistas realizarem o lançamento de músicas e projetos que buscam se destacar em meio à intensa movimentação cultural do período.
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Diversos artistas aproveitam a visibilidade da festa junina para emplacar hits que entrem no clima de celebração, e vêm com singles voltados ao forró, lançados nos primeiros meses do ano, para conquistar as paradas de sucesso.
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A diversidade cultural que marca o São João também impulsiona projetos musicais que resgatam e reinventam elementos regionais, ao qual movimenta não só os charts, como também embalam as rádios e festas tradicionais, onde o público almeja por novidades que se encaixem no repertório junino.
Abaixo uma lista com artistas que lançaram músicas que se tornaram candidatas ao hit do São João em 2026. Confira:
‘Devolva-me’ – Zé Vaqueiro
‘Deixo’ – Léo Foguete
‘Displicente’ – Wesley Safadão, Rey Vaqueiro
‘Não Me Faça Chorar’ – Priscila Senna, Pablo
‘Resenha de Vaquejada (Maria Vaqueiro)’ – Felipe Amorim, Nattan
‘Não Era Eu no Bolão’ – Tarcísio do Acordeon, Raul Vaqueiro
‘Nua’ – Seu Desejo
‘Duas Paixões’ – Silvânia e Berg
‘Verãozão (Tá Calor)’ – Henry Freitas, Rey Vaqueiro e Raí Saia Rodada
‘Telefone Sem Fio’ – Mari Fernandez
‘Rasga Minha Roupa’ – Raphaela Santos
O texto Do forró ao brega: artistas lançam apostas para o hit do São João 2026 foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.