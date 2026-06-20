Poliana Rocha, esposa de Leonardo, compartilhou em um story uma matéria que afirmava que ela estaria chateada com Ana Castela, ex-namorada do seu filho, Zé Felipe. Ela até chegou a comentar o polêmico post: Eu? Não estou sabendo disso não!
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Contudo, ao compartilhar, a influencer reforçou que não tem nada contra a cantora. É curioso como algumas pessoas criam história. Triste!, desabafou. Ana Castela chegou a almoçar com a ex-sogra, mesmo com o término do romance com Zé Felipe, por isso o espanto dela com a notícia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Recentemente, Poliana foi questionada se interfere nas roupas que as dançarinas de Leonardo utilizam no palco. Fugindo de polêmica, a influencer mandou a real sobre o assunto.
Sinceramente, não tenho interesse em opinar sobre isso. É uma decisão que não me cabe, e eu prefiro direcionar minha atenção para o que faz parte da minha vida!, disse.
O texto Poliana Rocha revela se tem ranço de Ana Castela: Triste foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.