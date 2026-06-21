



Maria Flor abriu o coração sobre a maternidade e a vida pessoal. A atriz, que é mãe de Vicente, de 4 anos, fruto do casamento com o psicanalista Emanuel Aragão, descreveu quais mudanças ocorreram em sua vida desde a chegada do primeiro filho.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista descreveu a experiência como um profundo deslocamento do próprio centro. A maternidade muda tudo. É um luto narcísico mesmo, não sou a pessoa mais importante da minha vida, não sou a minha prioridade, a minha maior preocupação. Isso se distância e se aproxima, mas é uma mudança radical. Essa é a experiência mais importante da minha vida. Ela relativizou tudo, mudou a forma que vejo as coisas importantes e desimportantes, afirmou.

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"Não é simples"

Maria Flor ainda refletiu sobre os desafios de manter uma longa união. "O amor não é algo que apenas acontece. Estamos construindo o nosso nesses 11 anos. Dá muito trabalho, não é fácil, não é simples. É trabalho diário". A atriz, na sequência, entregou uma crise vivida com Emanuel Aragão que quase culminou no fim do casamento, mas se recuperaram e se inspiraram no período de turbulência.

"Passamos por uma crise muito grande, a gente quase se separou. E daí vieram as cartas e o livro a partir delas. Esse processo foi muito importante para o nosso casamento, e para nós individualmente", explicou Maria Flor. "Acho que fazer algo junto, inventar aventuras, é muito importante para a relação", refletiu ela.

O texto Maria Flor abre o coração sobre maternidade e revela crise no casamento: Não é simples foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.