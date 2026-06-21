



Traição tem perdão? Para alguns famosos, sim. Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, vez ou outra viraliza novamente por declarações em que já admitiu ter sido traída pelo atual marido, mas que mesmo diante da infidelidade, ainda manteve a relação.

Casados há décadas e pais de Zé Felipe, o casal passou por momentos delicados ao longo da relação. Em entrevistas e em suas redes sociais, a jornalista revelou que precisou lidar com a dor da traição e enfrentar um processo de reconstrução emocional para seguir em frente.

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"O mérito é meu"

Através do Instagram, Poliana Rocha garantiu que zerou a relação, a partir do momento que decidiu perdoar o marido. Fui traída sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construí uma família linda! O mérito é meu, como vou me sentir mal?, escreveu ela, ao responder seus fãs e seguidores.

Ao publicar sobre o aniversário do casamento dos dois, Poliana Rocha revelou que foi muito criticada, com comentários maldosos, a respeito da fortuna do cantor.

Saiu em vários sites e eu fiquei super agradecida com o carinho das pessoas, mas existem muitos comentários maldosos, me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro, desabafou ela. Mas, na verdade, são julgamentos de meras pessoas que nem sequer conhecem minha história de vida, de superação! Eu até cheguei a ler algumas, mas senti dó da pessoa, que me fez o comentário, não de mim, pontuou a ex-nora de Virginia Fonseca.

O texto Poliana Rocha revela por que decidiu perdoar Leonardo após traição: O mérito é meu foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.