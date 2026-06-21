Tati Machado e Gil do Vigor mostram força própria no Mais Você sem Ana Maria Braga - (crédito: Observatorio da TV)





Substituir uma apresentadora com quase três décadas de identificação junto ao público não é uma tarefa simples. Ainda mais quando essa apresentadora é Ana Maria Braga, um dos rostos mais reconhecidos da televisão brasileira. No entanto, durante o período de férias da titular do Mais Você, Tati Machado e Gil do Vigor conseguiram algo raro: manter a identidade do programa sem parecer uma mera cópia do formato original.

A avaliação geral da crítica especializada foi amplamente positiva. O colunista Chico Barney, do UOL, chegou a afirmar que ambos demonstraram estar prontos para voos maiores dentro da Globo, destacando a desenvoltura da dupla e defendendo que a emissora passe a enxergá-los como talentos de primeira linha e não apenas como integrantes do elenco de apoio.

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O principal mérito da parceria está justamente no equilíbrio. Tati Machado assumiu naturalmente a posição de âncora da atração. Sua experiência como comunicadora de entretenimento aparece na condução das entrevistas, na capacidade de improviso e na maneira espontânea com que dialoga com os convidados. Há uma leveza em sua apresentação que lembra, em alguns momentos, a própria Ana Maria, mas sem soar como imitação.

Já Gil do Vigor atua como elemento de energia e imprevisibilidade. Desde sua participação no BBB, sua principal característica sempre foi a espontaneidade. No Mais Você, essa qualidade continua evidente. Quando bem dosada, ela cria momentos divertidos e autênticos que ajudam a aproximar o programa das redes sociais e do público mais jovem.

Nem tudo, porém, é perfeito.

Em determinados momentos, Gil ainda demonstra oscilar entre o comentarista e o apresentador. Há ocasiões em que sua empolgação supera a necessidade de condução jornalística ou de ritmo televisivo. Trata-se de algo natural para alguém em processo de amadurecimento na função. Nas redes sociais, embora predominem elogios à sua simpatia e carisma, também surgem comentários apontando que ele ainda precisa desenvolver maior controle de cena para assumir projetos maiores sozinho.

Tati, por outro lado, parece estar mais próxima de uma maturidade completa como apresentadora. Seu crescimento nos últimos anos é notável. Da comentarista dos realities e programas de variedades, ela evoluiu para uma comunicadora capaz de sustentar horas de programação ao vivo. Não por acaso, seu nome já aparece frequentemente entre os favoritos do público para futuros projetos próprios na emissora.

Outro aspecto interessante foi a química da dupla. Em vez de tentar reproduzir a tradicional dinâmica entre Ana Maria e Louro Mané, Tati e Gil encontraram um tom próprio. A amizade e a cumplicidade entre os dois geraram um ambiente descontraído, que ajudou a suavizar a ausência da titular. Essa naturalidade acabou sendo um dos pontos mais elogiados pelos telespectadores.

A repercussão nas redes sociais também revelou algo importante para a Globo: existe público para uma nova geração de apresentadores de entretenimento. Durante anos, a emissora foi criticada por não criar sucessores para seus grandes nomes. A boa recepção da dupla mostra que talvez esse processo finalmente esteja acontecendo.

No fim das contas, a ausência de Ana Maria Braga serviu como um grande teste de mercado. E tanto Tati Machado quanto Gil do Vigor saíram dele fortalecidos. Tati demonstrou estar pronta para liderar projetos de maior porte. Gil confirmou que possui carisma suficiente para se consolidar além do universo dos realities.

A conclusão é clara: o Mais Você continua sendo o território de Ana Maria Braga, mas as férias da apresentadora mostraram que a Globo já possui nomes capazes de carregar parte desse legado para o futuro. E isso talvez seja a notícia mais importante de toda essa experiência.

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