Virginia faz relato forte ao revelar depressão durante gravidez

Virginia Fonseca faz relato forte ao revelar depressão durante gravidez: "Acabado" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Virginia Fonseca chocou os fãs neste domingo (21), ao publicar um vídeo confessando que teve depressão durante a sua primeira gravidez, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe.

Quando eu engravidei da Maria Alice, foi muito do nada. Eu comecei a falar que eu não queria, tinha acabado de conhecer o Zé Felipe, falei: Caraca. Eu comecei a me culpar, me cobrar por estar sentindo isso, começou.

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A apresentadora confessou que demorou para enxergar que estava depressiva. Foi aí que minha mãe foi para Goiânia, porque eu estava realmente vivendo uma depressão. E ninguém sabia. Eu continuei postando tudo normal nessa época da gestação, explicou.

Virginia pontuo que o chá revelação de Maria Alice mudou sua percepção daquele momento inusitado em sua vida. Quando eu soube que ia vir a Maria Alice, tudo mudou. Eu nunca mais pensei que eu não queria ser mãe. Foi realmente a virada de chave para a minha vida, disse.

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