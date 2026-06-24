Bruna Biancardi bate o pé e diz que não depende de Neymar: "Eu ganho" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Bruna Biancardi, esposa de Neymar, afirmou que não depende financeiramente do jogador da Seleção Brasileira, que ainda não entrou em campo nesta Copa do Mundo. A influencer revelou que as pessoas têm ideias distorcidas dela.

"As pessoas acham que a gente não trabalha, que fica em casa, que é esposa troféu. Eu falo: ‘Gente, calma aí, porque eu tenho meus trabalhos, pago minha equipe, tenho salários para pagar. Eu ganho meu dinheiro, pago minhas contas'", disse em entrevista ao canal de Karla Felmanas.

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Na mesma entrevista, Bruna comentou como foi desgastante o início do namoro com Neymar, após várias idas e vindas.

Demorou. A gente ficava naquele vai e não vai, vai e volta, vai e volta. Daí chegou uma hora também que eu me estressei. Virei para ele e falei assim: Quer saber? Eu tinha te falado já que eu ia até meu limite. Meu limite chegou, para mim não dá mais. Muito legal, adorei te conhecer, adoro você, mas, assim, para mim já deu, desabafou.

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