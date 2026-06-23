Maicon Rodrigues celebra dobradinha dramatúrgica que aborda o futebol

Ator apaixonado por futebol, Maicon Rodrigues estreou a série Brasil 70: A saga do tri, nova produção da Netflix inspirada na histórica campanha da Seleção Brasileira de 1970, e também retorna como protagonista na nova temporada de Galera FC.

Em Brasil 70, Maicon interpreta Paulo César Caju, um dos nomes mais emblemáticos da seleção que revolucionou o futebol mundial e marcou gerações. O envolvimento com a produção começou muito antes da aprovação para o papel. Determinado a participar do projeto, o ator mobilizou contatos, buscou oportunidades e mergulhou em um intenso processo de testes.

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“Brasil e o brasileiro amam futebol, e eu também amo futebol. Quando soube do projeto, fiz meus corres. Busquei contatos, falei com amigos, mandei mensagem para o produtor de elenco, pedi oportunidade. Fiz teste de dramaturgia no Rio, em São Paulo, fiz teste de futebol... Foi um pique de peneira mesmo”, relembra.

Maicon acabou conquistando uma das experiências mais especiais de sua carreira. “Vestir a roupa da Seleção Brasileira, entrar em estádio lotado, viver isso trabalhando com o que eu amo e ao lado de profissionais do mais alto nível foi muito especial. Acho que precisamos reconectar o povo brasileiro com o sentido da camisa da seleção”, afirma.

O futebol também segue presente em Galera FC, série que retorna para sua nova temporada trazendo novamente Elton Júnior, seu primeiro protagonista.

“A primeira temporada foi uma experiência de descoberta, porque tudo passava pelo personagem. Era meu primeiro desafio ali, mais novo. Hoje me sinto mais experiente, mais consistente. O Elton evolui comigo nessa segunda temporada”, diz o ator de 31 anos.

Misturando humor, amizade, família e confusões, a produção ajudou Maicon a consolidar sua presença nas plataformas de streaming — movimento que ele vê como transformador para o audiovisual brasileiro: “Os streamings ampliaram as narrativas, as linguagens, acenderam debates importantes, mudaram o jogo no mercado audiovisual”.

Cinema e teatro

Além das séries, Maicon acabou de finalizar as gravações do longa Case-me se puder, rodado em Recife, no qual protagoniza com Giovanna Lancellotti, Maisa e Igor Jansen.

Mais do que viver uma sequência de estreias, Maicon enxerga o atual momento como resultado de um processo longo de amadurecimento profissional e pessoal.

“Esse momento tem muito a ver com anos de dedicação e com a busca constante por renovação. Tento entender cada vez mais profundamente o que significa o meu ofício. É uma construção feita com paciência, calma e firmeza.”

Atualmente cursando faculdade de artes cênicas, o ator também revela o desejo de voltar ao teatro e aprofundar ainda mais sua pesquisa artística. Paralelamente, se prepara para lançar novos trabalhos na música — outro caminho criativo que vem desenvolvendo.

“O teatro me coloca com o pé no chão. É um espaço onde posso testar, errar, pesquisar sem medo. Acho importante sempre voltar ao início”, conta Maicon.

Ao refletir sobre suas escolhas, Maicon também fala sobre consciência artística e representatividade enquanto homem negro no audiovisual.

“Sou um ator negro e sei que minha presença em cena comunica algo. Muitos dos meus trabalhos têm relevância social e histórica, e gosto quando posso escolher caminhos que atravessem o olhar e o coração de quem assiste. Tenho orgulho da caminhada que construí até aqui”, finaliza o ator.