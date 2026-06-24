É hoje! Vidente previu abdução em massa no jogo do Brasil e Escócia

A vidente Vó Bahiana previu que nesta quarta-feira (24/6) acontecerá uma suposta abdução em massa durante a partida entre Brasil e Escócia, disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Com mais de 23 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora contou que no início de junho teve sonhos envolvendo uma suposta invasão extraterrestre durante a partida. Segundo ela, jogadores e torcedores seriam retirados do estádio por uma nave espacial, enquanto uma "nave-mãe" com mais de 100 extraterrestres transportaria milhares de pessoas que acompanham a partida.

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Nos relatos publicados na internet, Vó Bahiana descreveu cenas de correria, gritos e pânico. Ela também criticou internautas que encararam a previsão como uma brincadeira e pediu que o público tratasse o assunto com mais seriedade.

"Não é apenas um sonho", afirmou a influenciadora em um dos vídeos que viralizaram nas redes sociais. Para ela, as imagens vistas durante o sono poderiam representar um aviso espiritual sobre algum acontecimento importante no futuro.

As declarações rapidamente viralizaram. Enquanto parte dos seguidores demonstrou preocupação e apoio à vidente, muitos usuários reagiram com memes, montagens e brincadeiras sobre uma possível "abdução em massa" durante o jogo da Seleção Brasileira.

Conhecida por compartilhar previsões, rituais e conteúdos ligados à espiritualidade, Vó Bahiana mora em Balneário Camboriú (SC) e costuma viajar pelo país para realizar atendimentos presenciais e retiros espirituais.