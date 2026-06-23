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Danilo Castro integra longa de Petrus Cariry com Matheus Nachtergaele

Ator cearense radicado no DF está no elenco de "Entre os dias", que traz ainda Silvia Buarque, Lucas Galvino, Ana Vitória Almeida, Thaia Perez e Fernando Teixeira. Filme foi gravado no Ceará e tem previsão de estrear em 2027

Danilo Castro e Matheus Nachtergaele contracenam em novo filme - (crédito: Wesley Barbarini Iluminura Filmes)
Danilo Castro e Matheus Nachtergaele contracenam em novo filme - (crédito: Wesley Barbarini Iluminura Filmes)

O ator Danilo Castro, cearense radicado no Distrito Federal, integra o elenco de Entre os dias, novo longa de Petrus Cariry, premiado diretor que versa com o cinema de horror na produção. Ao lado de Matheus Nachtergaele, Silvia Buarque, Lucas Galvino, Ana Vitória Almeida, Thaia Perez e Fernando Teixeira, Danilo faz uma participação especial no trabalho, gravado ao longo de maio e junho em meio à Mata Atlântica, no município de Guaramiranga, região fria do Ceará.

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O roteiro é de autoria de Petrus, Firmino Holanda e Arthur Leite, com consultoria de Rosemberg Cariry. Petrus soma oito longas e prêmios em festivais nacionais e internacionais. Em Praia do Fim do Mundo, chegou a ser pré-selecionado pela Academia Brasileira de Cinema como aposta para indicação a Melhor Filme Internacional no Oscar 2026. Entre os dias é assinado pela Iluminura Filmes, com produção de Bárbara Cariry e consultoria de Rosemberg Cariry, pilares que integram a história do cinema brasileiro.

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“Os Cariry fazem parte da formação do cinema nacional. Eles são quase como uma trupe circense. Tem afeto, beleza e uma resiliência vocacional na família. A vida acontece a partir do cinema. E o roteiro tem um desejo de movimentar o Brasil de hoje, cheio das suas contradições”, disse o ator de 37 anos.

Conhecido por explorar narrativas marcadas por tensões familiares e personagens em situações de ruptura, Petrus Cariry apresenta a trajetória de três gerações de uma mesma família que se refugiam em uma casa na floresta, onde passam a vivenciar acontecimentos inquietantes e inexplicáveis. Em uma atmosfera sombria e repleta de imprevisibilidade, o filme aprofunda reflexões recorrentes na obra do diretor sobre os sentidos da vida e da morte diante de crises políticas e morais.

“Estou abraçando essa oportunidade como uma das mais importantes da minha carreira. O time todo é refinadíssimo. O elenco está com uma ótima sinergia e é cheio de mestres. Trabalhei num território de muita liberdade. É um privilégio grande poder compor essa história”, completou Danilo, que foi selecionado após teste de elenco com outros artistas. O filme tem previsão para estreia em 2027.

Vinte anos dedicados à cena

Em 2026, Danilo completa duas décadas dedicadas às artes. Ao todo, o artista atuou em três novelas, três longas metragens, três séries, seis espetáculos de teatro e mais de 10 curtas. Este ano, Danilo foi premiado como Melhor Ator no New pelo filme Além da culpa, de Israel Córdova, York Movie Awards 2025 e no All That Moves International Film Festival.

O ator também viveu Eliseu na novela portuguesa Morangos com açúcar 6 (TVI); interpretou o vilão Patrício na série Jenipapo (TV Cidade Verde/Ancine); participou das novelas Dona de mim e Terra e paixão (Globo); e das séries Cine Holliúdy e Rensga Hits (Globoplay). Atuou nos longas Réquiem para Dona Benta, como Curupira; e Sistemático, como prof. Plínio, ambos de Péterson Paim, também previstos para 2027.

O ator tem dois livros publicados: Do teatro que temos ao teatro que queremos e O menino que morreu de rir. Também foi crítico de teatro convidado em festivais nacionais e internacionais. Danilo é graduado em artes cênicas no Instituto Federal do Ceará (IFCE); jornalista, graduado na Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre em artes cênicas pela Universidade de Brasília (UnB).

  • Danilo Castro com Matheus Nachtergaele
    Danilo Castro com Matheus Nachtergaele Wesley Barbarini Iluminura Filmes
  • Danilo Castro protagoniza o curta
    Danilo Castro protagoniza o curta "Além da culpa" Divulgação
  • Danilo castro, ator do DF em Rensga Hits!
    Danilo castro, ator do DF em Rensga Hits! Arquivo pessoal

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/06/2026 20:35
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