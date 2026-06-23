Danilo Castro integra longa de Petrus Cariry com Matheus Nachtergaele

O ator Danilo Castro, cearense radicado no Distrito Federal, integra o elenco de Entre os dias, novo longa de Petrus Cariry, premiado diretor que versa com o cinema de horror na produção. Ao lado de Matheus Nachtergaele, Silvia Buarque, Lucas Galvino, Ana Vitória Almeida, Thaia Perez e Fernando Teixeira, Danilo faz uma participação especial no trabalho, gravado ao longo de maio e junho em meio à Mata Atlântica, no município de Guaramiranga, região fria do Ceará.

O roteiro é de autoria de Petrus, Firmino Holanda e Arthur Leite, com consultoria de Rosemberg Cariry. Petrus soma oito longas e prêmios em festivais nacionais e internacionais. Em Praia do Fim do Mundo, chegou a ser pré-selecionado pela Academia Brasileira de Cinema como aposta para indicação a Melhor Filme Internacional no Oscar 2026. Entre os dias é assinado pela Iluminura Filmes, com produção de Bárbara Cariry e consultoria de Rosemberg Cariry, pilares que integram a história do cinema brasileiro.

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“Os Cariry fazem parte da formação do cinema nacional. Eles são quase como uma trupe circense. Tem afeto, beleza e uma resiliência vocacional na família. A vida acontece a partir do cinema. E o roteiro tem um desejo de movimentar o Brasil de hoje, cheio das suas contradições”, disse o ator de 37 anos.

Conhecido por explorar narrativas marcadas por tensões familiares e personagens em situações de ruptura, Petrus Cariry apresenta a trajetória de três gerações de uma mesma família que se refugiam em uma casa na floresta, onde passam a vivenciar acontecimentos inquietantes e inexplicáveis. Em uma atmosfera sombria e repleta de imprevisibilidade, o filme aprofunda reflexões recorrentes na obra do diretor sobre os sentidos da vida e da morte diante de crises políticas e morais.

“Estou abraçando essa oportunidade como uma das mais importantes da minha carreira. O time todo é refinadíssimo. O elenco está com uma ótima sinergia e é cheio de mestres. Trabalhei num território de muita liberdade. É um privilégio grande poder compor essa história”, completou Danilo, que foi selecionado após teste de elenco com outros artistas. O filme tem previsão para estreia em 2027.

Vinte anos dedicados à cena

Em 2026, Danilo completa duas décadas dedicadas às artes. Ao todo, o artista atuou em três novelas, três longas metragens, três séries, seis espetáculos de teatro e mais de 10 curtas. Este ano, Danilo foi premiado como Melhor Ator no New pelo filme Além da culpa, de Israel Córdova, York Movie Awards 2025 e no All That Moves International Film Festival.

O ator também viveu Eliseu na novela portuguesa Morangos com açúcar 6 (TVI); interpretou o vilão Patrício na série Jenipapo (TV Cidade Verde/Ancine); participou das novelas Dona de mim e Terra e paixão (Globo); e das séries Cine Holliúdy e Rensga Hits (Globoplay). Atuou nos longas Réquiem para Dona Benta, como Curupira; e Sistemático, como prof. Plínio, ambos de Péterson Paim, também previstos para 2027.

O ator tem dois livros publicados: Do teatro que temos ao teatro que queremos e O menino que morreu de rir. Também foi crítico de teatro convidado em festivais nacionais e internacionais. Danilo é graduado em artes cênicas no Instituto Federal do Ceará (IFCE); jornalista, graduado na Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre em artes cênicas pela Universidade de Brasília (UnB).