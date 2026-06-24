Astrid Fontenelle foi uma das milhares de artistas que mandaram mensagem de apoio ao empresário Rodrigo Branco. Ele gravou um pedido de desculpas após falas racistas contra a campeã do BBB 20, Thelma Assis. O caso se agravou porque foi condenado.

"A discussão do momento, que me envolve, é sobre um crime racial que depois de seis anos, muito tempo, a Telminha ganhou. E aí, o racista em questão fez um post lá, me ligou, me encheu o saco. Falei que não tinha nada pra falar", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ex-apresentadora global reforçou que foi advertida pelo seu filho, Gabriel, um jovem negro, sobre a fala problemática da mãe. "Errei e no seguinte aspecto: eu falei: ‘errou, mas cometeu um crime’. E isso precisa ser martelado. E eu chamei ele para a luta antirracista. Errei de novo. Aprendi hoje um pouco melhor o tamanho e a dimensão que é o pacto da branquitude. O Gabriel estava aqui falando: ‘eu falei’", revelou.

Gabriel se manifestou nos comentários sobre o caso polêmico. "Falei muito com mamis sobre assim que vi que ela comentou. Nós realmente já tínhamos discutido sobre essa questão e sobre o racista. Pedi pra ela apagar o comentário – que não foi de bom tom e semanticamente não funcionou – mas ele já havia retirado, pelo menos nós não o achamos. Fiz a minha parte com ela e peço façam com os outros artistas! ", desabafou.

O texto Após ser cancelada, Astrid Fontenelle volta atrás sobre polêmica de Rodrigo Branco foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.