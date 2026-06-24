Preço de lançamento de GTA VI é divulgado; veja detalhes

Jogos de mundo aberto que vão competir com GTA VI em 2026. - (crédito: Reprodução/Rockstar Games)

Os gamers de plantão já podem preparar a carteira para o próximo jogo da franquia Grand Theft Auto. A Rockstar Games revelou que, nos Estados Unidos, o game custará US$ 80, com a versão Ultimate chegando a US$ 100. A pré-venda terá início no dia 25 de junho e o lançamento oficial está marcado para 19 de novembro.

GTA VI será o jogo mais caro lançado para o Playstation 5 e para o Xbox Series X/S até o momento. O preço para o mercado brasileiro ainda não foi anunciado, mas conversando os valores para o real, o game básico custaria R$ 417,94 e a versão Ultimate, R$ 522,43.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para se ter uma ideia do investimento total, os brasileiros que ainda não têm os consoles da Sony ou da Microsoft, podem pagar por volta de R$ 4 mil pelo PS5 e até R$ 7 mil pelo Xbox Series X.

De acordo com a Take Two Interactive, GTA VI “apresenta uma experiência para o jogador ambientada na maior e mais imersiva evolução da série até o momento”. A empresa também afirma que a edição Ultimate incluirá itens exclusivos, como armas, veículos e roupas para os protagonistas Jason e Lucia.

Além disso, a compra na pré-venda dará acesso ao pacote Vintage Vice City, onde os jogadores receberão itens que fazem referência aos anos 1980, para relembrar o clima de GTA: Vice City (2002), e um mês grátis de GTA+.

No lançamento, o game não contará com um disco físico. Quem adquirir a caixa, terá acesso a um código para download digital. Ainda não há previsão para a chegada de GTA VI aos computadores.

A história do game colocará os jogadores na pele de Jason e Lucia, um casal de criminosos que se vê em meio a uma conspiração perigosa após um golpe dar errado. O enredo se passará na ensolarada Vice City, cidade fictícia baseada em Miami, que já foi retratada em GTA: Vice City e GTA: Vice City Stories.