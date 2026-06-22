"House of the Dragon" retorna e entrega a estreia mais impactante desde a primeira temporada





A espera finalmente acabou. Depois de uma segunda temporada que dividiu opiniões por seu ritmo mais lento e pela sensação de que a trama estava constantemente preparando terreno para algo maior, a terceira temporada de House of the Dragon estreou na HBO Max na noite deste domingo (21/6) com uma missão clara: provar que a Dança dos Dragões realmente começou.

E, ao menos em seu primeiro episódio, a série A Casa do Dragão cumpre essa promessa.

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A impressão mais evidente da estreia é que os produtores ouviram as críticas dirigidas ao segundo ano. Se antes muitos espectadores reclamavam de uma narrativa excessivamente contemplativa, agora a sensação é de urgência. Os acontecimentos avançam rapidamente, os personagens são colocados sob pressão constante e cada cena parece carregar consequências reais para o futuro de Westeros. Diversos críticos internacionais destacaram justamente essa mudança de ritmo, apontando uma temporada mais intensa, mais ambiciosa e mais próxima da energia que consagrou Game of Thrones.

O episódio também reforça uma das maiores qualidades da série: sua capacidade de transformar conflitos familiares em grandes tragédias políticas. A rivalidade entre Rhaenyra e os Verdes continua sendo o coração emocional da narrativa, mas agora ganha contornos ainda mais sombrios à medida que a guerra se espalha por Westeros. Emma DArcy segue demonstrando enorme força dramática como Rhaenyra, enquanto Olivia Cooke continua entregando uma Alicent complexa, dividida entre culpa, poder e sobrevivência.

Nas redes sociais, o assunto mais comentado da noite foi uma cena envolvendo Aemond e Alicent. O momento provocou choque imediato entre os fãs e rapidamente dominou discussões no X, Reddit e fóruns especializados. Mesmo para uma franquia acostumada a explorar relações familiares controversas, a sequência foi considerada por muitos espectadores uma das mais desconfortáveis já exibidas no universo criado por George R. R. Martin.

Outro aspecto que merece destaque é o aumento da escala visual. Os dragões continuam impressionantes, mas agora parecem integrados a uma narrativa que exige sua presença. Durante boa parte da segunda temporada, havia a sensação de que a produção estava guardando suas cartas. Nesta estreia, os efeitos visuais e a grandiosidade das batalhas finalmente encontram justificativa dramática. Críticos destacaram justamente o equilíbrio entre espetáculo e desenvolvimento de personagens como um dos principais méritos do novo ano.

Isso não significa que todos os problemas desapareceram. A série ainda trabalha com um elenco enorme e múltiplos núcleos narrativos. Em alguns momentos, certos personagens continuam parecendo peças de um grande tabuleiro, em vez de indivíduos plenamente desenvolvidos. É uma crítica recorrente desde a primeira temporada e que ainda persiste. Alguns veículos internacionais apontaram que a narrativa continua excessivamente espalhada em determinados momentos.

Mesmo assim, a sensação predominante após o episódio é extremamente positiva.

A estreia da terceira temporada consegue algo que a segunda raramente alcançou: gerar ansiedade genuína pelo próximo capítulo. O espectador termina o episódio com a impressão de que qualquer personagem pode cair, qualquer aliança pode ruir e qualquer batalha pode mudar o rumo da guerra.

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No fim das contas, House of the Dragon, ou para os brasileiros, A Casa do Dragão, volta a lembrar por que se tornou a sucessora natural de Game of Thrones. Mais do que dragões e efeitos especiais, a série funciona quando combina ambição política, tragédia familiar e personagens moralmente ambíguos. E a estreia deste terceiro ano demonstra que a produção está novamente disposta a explorar justamente esses elementos.

O texto House of the Dragon retorna em grande estilo e entrega a estreia mais impactante desde a primeira temporada foi publicado primeiro no Observatório da TV.