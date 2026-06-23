Brasília recebe 14° Festival do Japão neste fim de semana

Neste fim de semana, Brasília receberá a 14° edição do maior e mais conceituado evento de cultura nipônica do Distrito Federal. Entre sexta-feira (26/6) e domingo (28/6), o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade será palco do Festival do Japão, das 10h às 22h. O evento celebra o Dia da Imigração Japonesa no Brasil (18/6) e enaltece a rica herança cultural trazida pelos pioneiros nikkeis para a capital.

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O festival terá três dias de programação intensa. Idealizado pela Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste (FEANBRA) e parte do Calendário Oficial de Eventos do DF, o evento reunirá exposições e uma variada praça de alimentação com os principais pratos típicos da culinária do Leste Asiático. Além disso, a edição de 2026 trará a energia da Copa do Mundo ao oferecer espaços de torcida para o Brasil e o Japão.

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A programação traz shows comandados pelos cantores e apresentadores Takeshi Nishimura e Isa Toyota no Palco Principal, grupos de dança tradicional, concurso cosplay, taikô (tambores japoneses) e Miss Nikkey DF. Haverá ainda grandes nomes da música nipo-brasileira, como Joe Hirata e Sayuri Hirata, voz de sucessos do pop japonês e músicas de anime.

Oficinas e exposições de origami, bonsai, ikebana (arranjos florais), cerâmica, shodô (caligrafia), sumiê (pintura), mizuhiki (nós artísticos), técnicas de embrulho com furoshiki e outras artes tradicionais da Terra do Sol Nascente estão inclusas na lista, e haverá uma área de bazar para quem busca vários tipos de produtos, nacionais e importados, entre itens alimentícios, produtos de beleza, moda, artesanato e muito mais.

A Embaixada do Japão, correalizadora do festival, estará presente no evento, com estande aberto ao público, oferecendo informações sobre turismo, cultura e bolsas de estudo do governo japonês, e brindes exclusivos no clima de Copa do Mundo. Na sexta-feira (26/6), às 20h30, o embaixador Noguchi Yasushi fará uma palestra em português no anfiteatro do festival para os visitantes do Espaço Jovem e interessados em saber mais sobre a atuação diplomática sob o ponto de vista japonês.

Serviço

14° Festival do Japão Brasília

Sexta (26/6), sábado (27/6) e domingo (28/6), das 10h às 22h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Entrada gratuita das 10h às 12h; depois do meio-dia, ingressos a partir de R$ 20, disponíveis na bilheteria e no site Meaple. Classificação indicativa livre, menores de 14 anos precisam estar acompanhados.