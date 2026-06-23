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Inscrições para festival 'Curta a mostrinha' ficam abertas até 19 de julho

Inscrições para o festival de cinema voltado para o público infantojuvenil Curta a mostrinha estão abertas até 19 de julho e podem ser feitas por formulário virtual

Curta a mostrinha será realizado entre 4 e 6 de novembro em Campinas - (crédito: Divulgação)
Curta a mostrinha será realizado entre 4 e 6 de novembro em Campinas - (crédito: Divulgação)

As inscrições para a segunda edição do projeto Curta a mostrinha, festival gratuito de cinema voltado para o público infantil, estão abertas até o dia 19 de julho. Os produtores interessados podem se inscrever gratuitamente por meio de formulário virtual.

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Para participar, é necessário submeter um curta-metragem direcionado ao público infantojuvenil finalizado entre 2024 e 2026 e com até 15 minutos de duração. O processo de seleção busca montar uma programação capaz de dialogar com crianças de diferentes contextos e estimular a imaginação e o pensamento crítico. O Curta a mostrinha acontece de 4 a 6 de novembro, em Campinas, São Paulo. 

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O festival terá sessões gratuitas mediadas por profissionais do audiovisual, com debates abertos à participação do público. Atividades voltadas para estudantes da rede pública de ensino de Campinas e uma oficina prática de animação completam a programação da iniciativa. 

Serviço

Curta a mostrinha

Inscrições gratuitas até 19 de julho, por meio de formulário virtual.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/06/2026 17:38
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