Rachel Sheherazade assume novo romance

Quem é o novo amor de Rachel Sheherazade? Jornalista assume novo romance - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Rachel Sheherazade costuma ser bastante discreta com relação a vida pessoal. A jornalista, que está divorciada desde 2016, revelou que está em um novo relacionamento.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, a apresentadora confidenciou a identidade da pessoa, e contou que os dois ainda estão se conhecendo. "Não estou disponível tem uma pessoa que eu acho maravilhosa, acho ele incrível. Aliás, ele está nos assistindo. Estamos nos conhecendo, e está muito bom", disse.

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Na sequência, Rachel Sheherazade relembrou o fim do seu casamento com o pai dos seus filhos. "Eu tive que dividir todo o meu patrimônio. Ele, sabiamente, pegou o patrimônio dele e colocou no nome do pai. E o meu, fruto do meu trabalho, eu acabei tendo que dividir. Todo o meu trabalho de uma vida inteira, porque eu trabalho desde os 18 anos", lamentou.

"Ele não fazia nada. Ele tinha uma empresa, que faliu. Ele ficou desestimulado e preferiu não trabalhar", relembrou a ex-participante de A Fazenda.

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