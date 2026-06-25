Emicida faz sessão de autógrafos e venda de produtos oficiais no Conic

Mais do que cantar, o rapper paulistano Emicida desenha cenários, costura memórias e usa as palavras como ponte para falar de afeto, sobrevivência e orgulho. Com o projeto Emicida Racional VL2 — Mesmas Cores & Mesmos Valores, a conexão com o público ganha contornos ainda mais reais. Por isso, antes de subir ao palco do Na Praia para um encontro histórico com o rapper Mano Brown, Emicida faz um pouso prévio para um momento de proximidade com seus fãs.

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Nesta sexta-feira (26/6), a partir das 15h, no Conic (em frente à loja Mercado do Natinho), os fãs do rapper Emicida terão a oportunidade única de adquirir produtos oficiais inspirados no álbum Emicida Racional VL2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores com autógrafos antes do show. No show não haverá venda de produtos.

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A sessão de autógrafos começa às 18h e encerra às 20h. Estarão disponíveis exclusivamente no local todos os produtos da loja on-line do cantor, além de itens a partir de R$20 e um cartaz exclusivo para o show de Brasília. Serão aceitos cartões de débito, crédito e PIX.

Serviço

Sessão de autógrafos com Emicida + Venda merch oficial do artista

Sexta-feira (26/6), a partir das 15h, com sessão de autógrafos a partir das 18h. No Conic Brasília (em frente à loja Mercado do Natinho).