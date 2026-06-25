Começa a pré-venda de GTA VI: confira valores e opções de parcelamento

A pré-venda do novo lançamento da franquia Grand Theft Auto começou nesta quinta-feira (25/6) e gamers do mundo inteiro já estão correndo para garantir uma cópia de um dos jogos mais aguardados de 2026. A versão standart de GTA VI chega aos mercados brasileiros custando R$ 449,90 e a Ultimate Edition, R$ 579,00.

Para quem não pretende pagar à vista, as lojas virtuais oferecem a opção de parcelar a compra. Na Playstation Store, o valor pode ser dividido em até quatro vezes sem juros. Já para os usuários de Xbox, a Microsoft Store não oferece opção de parcelamento.

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Lojas parceiras da Sony e Microsoft também já abriram as vendas para GTA VI. Na Amazon, a compra da mídia física pode ser parcelada em até oito vezes sem juros ou em até doze vezes, com o valor da versão standart chegando a R$ 469,52. O site oferece um desconto de 7% para pagamentos pelo pix.

Na Kabum, o parcelamento pode ser feito em até dez vezes sem juros. Com a compra da mídia física em até doze vezes, o game chega a custar R$ 502,88. À vista, o desconto é de 7%.

A versão digital na Nuuvem pode ser parcelada em até seis vezes sem juros ou até doze vezes com juros, elevando o valor da versão standart até R$ 526,44.

De acordo com a Rockstar Games, quem adquirir o jogo na pré-venda terá acesso ao pacote Vintage Vice City, com itens exclusivos e um mês grátis de GTA+. No lançamento, o game não contará com um disco físico. Quem adquirir a caixa, terá acesso a um código para download digital.

O lançamento oficial está previsto para novembro. Ainda não há previsão para a chegada de GTA VI aos computadores.

Juros do cartão

Porém, os jogadores devem prestar atenção ao parcelarem a compra do jogo, já que os juros do rotativo do cartão de crédito pode ser um grande vilão na hora de fechar as contas. Segundo o Banco Central, a taxa variou de 428,4% ao ano em março para 432,1% em abril.

Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), feita pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 81,6% dos lares possuem algum tipo de dívida, o maior patamar de toda a série histórica e o quinto mês consecutivo de crescimento.