Deborah Secco destacou que assiste aos jogos com atenção aos detalhes - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Deborah Secco abriu o coração sobre suas expectativas pela Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, e com capricha nas produções para assistir o torneio.

Durante o Chama o Vrááá com Milton Cunha, a atriz apontou que costuma ser mais saceira na hora de acompanhar os jogos. "Gosto de me arrumar e de ver o jogo em casa. Gosto de ver, não gosto de festa Não sou uma pessoa da festa. Eu sou chata, quieta, preguiçosa, velha, né? Uma alma velha Vendo uma imagem completamente diferente da que eu sou", comentou.

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Milton, então, a questionou para quem são suas grandes produções, e a atriz não titubeia ao responder. "Pra mim. Eu amo me arrumar. A minha vida inteira em casa, eu me arrumo, tiro, tomo banho e vou dormir. Eu gosto de me arrumar", disse.

Deborah Secco, por sua vez, destacou que assiste aos jogos com atenção aos detalhes, por isso prefere um ambiente tranquilo. "Gosto de saber quem jogou bem, quem jogou mal, como é que foi o jogo. Negócio de festa Ficam falando com você no meio do jogo, não dá para ver direito. Ah não! Eu gosto mesmo é de ver o jogo", pontuou.

O texto Deborah Secco revela como gosta de assistir aos jogos da Seleção Brasileira foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.