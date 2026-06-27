Morre o dublador Figueira Júnior, de Futurama e Dragon Ball, aos 60 anos de idade

Figueira Júnior, dublador amplamente conhecido por trabalhos em 'Dragon Ball' e 'Futurama' - (crédito: Reprodução / Instagram / Figueira Júnior)

Figueira Júnior, dublador conhecido por dar voz a personagens de séries como Futurama e Dragon Ball em suas versões brasileiras, morreu neste sábado (27/6), aos 60 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi confirmada pelo perfil da Associação Brasileira de Dubladores (Dublar) nas redes sociais. "Desejamos luz em sua passagem e muita força para a família".

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Daniel Figueira, sobrinho do dublador, também publicou uma imagem ao lado do tio como homenagem: "Nossa última foto. Descanse em paz".

Entre seus personagens mais conhecidos estão a voz de Fry, protagonista de Futurama, o Androide 17, de Dragon Ball, Guindo, do infantil Bob, O Construtor e Shadi de Yu-Gi-Oh!.