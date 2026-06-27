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LUTO NA DUBLAGEM

Morre o dublador Figueira Júnior, de Futurama e Dragon Ball, aos 60 anos de idade

Informação foi confirmada pelo perfil da Associação Brasileira de Dubladores (Dublar) nas redes sociais

Figueira Júnior, dublador amplamente conhecido por trabalhos em 'Dragon Ball' e 'Futurama' - (crédito: Reprodução / Instagram / Figueira Júnior)
Figueira Júnior, dublador amplamente conhecido por trabalhos em 'Dragon Ball' e 'Futurama' - (crédito: Reprodução / Instagram / Figueira Júnior)

Figueira Júnior, dublador conhecido por dar voz a personagens de séries como Futurama e Dragon Ball em suas versões brasileiras, morreu neste sábado (27/6), aos 60 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada.

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A informação foi confirmada pelo perfil da Associação Brasileira de Dubladores (Dublar) nas redes sociais. "Desejamos luz em sua passagem e muita força para a família".

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Daniel Figueira, sobrinho do dublador, também publicou uma imagem ao lado do tio como homenagem: "Nossa última foto. Descanse em paz".

Entre seus personagens mais conhecidos estão a voz de Fry, protagonista de Futurama, o Androide 17, de Dragon Ball, Guindo, do infantil Bob, O Construtor e Shadi de Yu-Gi-Oh!.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 27/06/2026 19:41
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