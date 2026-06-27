Rayne Souza acusa ex-BBB Pedro Espíndola de invadir sua casa

O ex-participante do BBB 26 teria chorado e insistido para ver a filha Aurora, de três meses, em Curitiba - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Rayne Souza afirmou que viveu momentos de tensão após um aparição inesperada do ex-marido, o ex-participante do BBB 26 Pedro Espíndola, à casa onde mora com a filha do casal, Aurora, de três meses, em Curitiba (PR). Segundo ela, o episódio aconteceu quando retornava para casa com a bebê.



Em relato publicado nas redes sociais, Rayne contou que, ao chegar à residência, percebeu que Pedro apareceu logo em seguida. "Eu não sei se ele estava de tocaia, se estava me observando", disse. Ela afirmou que conseguiu apenas fechar a porta da casa antes de o ex-companheiro entrar no quintal pelo portão, sem autorização.

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De acordo com a influenciadora, a conversa ocorreu pela janela da residência. Ela relatou que Pedro insistia para ver a filha, alegando sentir saudades da criança, que estava em seu colo naquele momento. "Ele falava que só saía de lá quando ele visse a Aurora e pedia para vê-la. Eu falei que ia chamar a polícia, que ele podia ser preso por isso", contou.

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Ainda segundo Rayne, enquanto aguardava ajuda, conseguiu telefonar para um amigo identificado como Du. Ela afirmou que Pedro entrou e saiu do quintal diversas vezes, mantendo a insistência para ter contato com a bebê, enquanto a chegada da polícia demorava.

Quando o amigo chegou ao local, conseguiu convencer Pedro a deixar a residência. "Ele falou que o Pedro perdeu a razão no momento em que entrou do portão para dentro", relatou Rayne, acrescentando que o ex-BBB teria começado a chorar durante a situação.

Após o episódio, o amigo levou Aurora até o lado de fora para que Pedro pudesse vê-la por alguns instantes. Rayne explicou que tomou essa decisão por acreditar que, caso impedisse o encontro, o ex-marido poderia voltar mais tarde.

"Ele teve esse contato com a Aurora. Eu pensei que, se não o deixasse ver, ele poderia aparecer depois mais tarde, querendo ver ela. Então, vendo, eu fico mais tranquila", desabafou.



A influenciadora afirmou ter ficado emocionalmente abalada com o ocorrido e destacou a sensação de insegurança provocada pela invasão. "A gente não sabe o que a pessoa vai fazer na nossa casa, ainda mais que ele entrou dentro do portão. Eu fiquei bastante abalada", declarou.

Ela também disse ter adotado as medidas cabíveis após o episódio e concluiu: "A gente acha que está seguro, mas não estamos seguras nem dentro de casa. É tanta coisa que acontece com mulheres hoje em dia."

Episódios anteriores

O episódio com a ex-mulher ocorre meses após o influenciador se envolver em outra polêmica jurídica e na televisão. Em fevereiro de 2026, Pedro Espíndola desistiu do BBB 26 e, posteriormente, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de importunação sexual, após comportamentos inadequados dentro do reality show que violaram as regras do programa e a legislação de proteção à mulher.

O Correio entrou tentou contato com as assessorias de Rayne e Pedro e qualquer manifestação será incluída nesta reportagem.