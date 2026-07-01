Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (1º/7)

Data estelar: Lua Vazia das 8h50 até 16h34 HBr

É oficial! Estamos a meio caminho entre o réveillon anterior e o próximo, e vale a pena passar em revista as promessas e desejos que lançamos ao céu por ocasião das festividades, para ver em que estado se encontram.

Verifica se tuas promessas foram meras cartas de intenção ou se houve avanços práticos de realização de teus anseios, mas não faz isso para te atormentar com culpa por ter falhado nem tampouco para autoelogiar teu desempenho, senão para perceber se entre tuas vidas interior e a exterior está sendo construída uma ponte.

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Aproveita que a Lua começa a minguar Vazia durante o período supostamente produtivo do dia, te recolhendo mentalmente para avaliar com sabedoria teu estado de ser entre o céu e a terra, e aproveitar melhor a segunda parte do ano de 2026.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essa diversidade de assuntos que a vida apresenta a você dá um pouco de vertigem, porque sua alma imagina que não dará conta do recado. Você não apenas vai dar conta como também superar as expectativas. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça das tripas coração e se atreva a transcender o medo que sente a respeito da complexidade da vida, porque nesta parte do caminho você pode começar a entender que sua presença é parte dessa complexidade da vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que a vida disponibiliza para você nesta parte do caminho não acontecerá do nada, mas como produto de você tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, sem se importar com o medo que eventualmente sentir.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Das inúmeras reviravoltas que atrapalham suas pretensões você precisa tirar a seguinte lição; o que você quer é válido, mas não é o momento certo para se colocar de prontidão para realizar tudo de forma urgente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você chegou àquele momento da vida em que se torna necessário se desapegar da maneira com que veio fazendo tudo para se lançar à aventura de não ter mais nada a perder e, assim, começar a virar o jogo ao seu favor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que você não tenha absoluta certeza de se vai ou não dar certo tanto esforço, procure seguir em frente, senão com confiança, pelo menos com a necessária criatividade que torna tudo alegre e divertido. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Uma vez que você percebe o que percebe é impossível voltar atrás e fingir que não aconteceu nada. Sua alma pode ficar impactada e precisar de um tempo para digerir o que percebeu, mas nunca retornar à ignorância anterior.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Na mesma proporção com que você se envolva diretamente nos assuntos que lhe interessam, evitando terceirizar responsabilidades, você colherá os resultados que aliviarão a carga que agora você leva nas costas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Prolongar o conflito ou apostar na conciliação, esses são temas da atualidade que precisam ser administrados com sabedoria, porque a solução não se encontra nem tanto ao céu nem tampouco muito ao inferno. Equilíbrio.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Invista tempo e interesse na organização da rotina, porque é no fundamento dos hábitos que se repetem diariamente que você encontrará a força para fazer grandes e positivas mudanças. É só começar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se por essas coisas da vida você sente medo do porvir e esse sentimento faz com que você tente se adaptar ao que nem seria sequer confortável, procure combater essa condição para se lançar à aventura da vida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Em alguns momentos da vida é preciso fazer o impensável, aquilo que você nunca imaginou seria possível ou que você nunca se atreveria a atuar de determinado jeito. É hora de ousar, de ir além da normalidade. Em frente.

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