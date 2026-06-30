GTA VI vai estabelecer novos parâmetros de preço e jogos vão ficar mais caros

Preço de 450 reais pode estabelecer um novo modelo dentro da indústria. - (crédito: Divulgação/Rockstar Games)

Depois de ser muito debatido e argumentado qual seria o preço de Grand Theft Auto VI, um dos jogos mais esperados de todos os tempos, a Rockstar confirmou, na última quarta-feira (24/6) que o título sairá por 80 dólares ou, no Brasil, por 450 reais na edição base. Apesar de ser encarado como o primeiro a ultrapassar a barreira dos 70 dólares — ou 350 reais — anteriormente, Mario Kart World, jogo de lançamento do Nintendo Switch 2, já havia sido lançado nesse mesmo preço. O movimento agora pode consolidar uma tendência na indústria e encarecer os jogos de vez.

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Segundo o Gamesradar, não será um movimento imediato da indústria, mas sim cada vez mais comum para os jogos seguintes ao GTA VI. David Cole, analista financeiro da DFC Intelligence, que é especializada em games, foi consultado pelo portal e apontou que “a indústria já está se movendo para essa marca de preço, lideradas pela Nintendo”, apontando o primeiro passo para a mudança geral veio da gigante japonesa e ele completa: “O problema é que só alguns jogos premium iam impor essa marca de preço”.

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“Isso é a indústria indo em direção ao modelo de precificação em camadas, onde alguns jogos são reconhecidos por simplesmente entregar mais valor que outros e assim são precificados de acordo” pontua Cole.

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A Gamesradar também conversou com o acadêmico Joost van Dreunen sobre o aumento de preços, que concordou com Cole em apontar que os 80 dólares serão estabelecidos apenas para jogos e franquias específicas, não sendo algo imediato, mas que chega em um futuro próximo.

“A economia é historicamente centrada no modelo, o vencedor leva tudo, e GTA VI está levantando a barra novamente. Estúdios que conseguirem passar a ideia vão sair na frente, aqueles que não conseguiram vão ter que competir ainda mais na distribuição, encontrando novos canais, bundles e modelo de preço que alcance os jogadores que os grandes não conseguem” comentou Dreunen.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro deste ano.