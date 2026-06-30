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GTA VI vai estabelecer novos parâmetros de preço e jogos vão ficar mais caros

Apesar do movimento de encarecimento não ser imediato, especialistas confirmam que aumento deve ocorrer muito em breve

Preço de 450 reais pode estabelecer um novo modelo dentro da indústria. - (crédito: Divulgação/Rockstar Games)
Preço de 450 reais pode estabelecer um novo modelo dentro da indústria. - (crédito: Divulgação/Rockstar Games)

Depois de ser muito debatido e argumentado qual seria o preço de Grand Theft Auto VI, um dos jogos mais esperados de todos os tempos, a Rockstar confirmou, na última quarta-feira (24/6) que o título sairá por 80 dólares ou, no Brasil, por 450 reais na edição base. Apesar de ser encarado como o primeiro a ultrapassar a barreira dos 70 dólares — ou 350 reais — anteriormente, Mario Kart World, jogo de lançamento do Nintendo Switch 2, já havia sido lançado nesse mesmo preço. O movimento agora pode consolidar uma tendência na indústria e encarecer os jogos de vez.

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Segundo o Gamesradar, não será um movimento imediato da indústria, mas sim cada vez mais comum para os jogos seguintes ao GTA VI. David Cole, analista financeiro da DFC Intelligence, que é especializada em games, foi consultado pelo portal e apontou que “a indústria já está se movendo para essa marca de preço, lideradas pela Nintendo”, apontando o primeiro passo para a mudança geral veio da gigante japonesa e ele completa: “O problema é que só alguns jogos premium iam impor essa marca de preço”.

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“Isso é a indústria indo em direção ao modelo de precificação em camadas, onde alguns jogos são reconhecidos por simplesmente entregar mais valor que outros e assim são precificados de acordo” pontua Cole.

A Gamesradar também conversou com o acadêmico Joost van Dreunen sobre o aumento de preços, que concordou com Cole em apontar que os 80 dólares serão estabelecidos apenas para jogos e franquias específicas, não sendo algo imediato, mas que chega em um futuro próximo.

“A economia é historicamente centrada no modelo, o vencedor leva tudo, e GTA VI está levantando a barra novamente. Estúdios que conseguirem passar a ideia vão sair na frente, aqueles que não conseguiram vão ter que competir ainda mais na distribuição, encontrando novos canais, bundles e modelo de preço que alcance os jogadores que os grandes não conseguem” comentou Dreunen.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro deste ano. 

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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 30/06/2026 13:05
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