Michael Byrne, ator de Indiana Jones e Harry Potter, morre aos 82 anos

Ele é conhecido por interpretar o vilão General Vogel, em Indiana Jones e a Última Cruzada, filme de 1986 - (crédito: Divulagação/Paramount Pictures)

O ator britânico Michael Byrne teve a morte confirmada nesta terça-feira (30/6), aos 82 anos. Ele é conhecido por interpretar o vilão General Vogel, em Indiana Jones e a Última Cruzada, filme de 1986, e Gellert Grindelwald, em Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1, de 2010. Segundo o jornal britânico The Guardian, o ator morreu em 20 de junho e a causa não foi divulgada. ]

Byrne nasceu em Londres, em 1943, e começou a carreia no teatro, na National Theatre Company. Contracenou com nomes conhecidos, como Maggie Smith, que viria a reencontrar na franquia Potter, e Robert Stephens.

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Em 1970, Michael Byrne migrou para o cinema e conquistou papéis de destaque em Henrique VIII e Suas Seis Esposas (1972) e Comando 10 de Navarone (1978). Após esses trabalhos, passou a contracenar com grandes nomes da indústria, como Anthony Hopkins em Amor e Vingança (1985) e Phil Collins em Buster – Procura-se um Ladrão (1988).

O reconhecimento em Hollywood o levou ao papel do vilão nazista General Vogel em Indiana Jones e a Última Cruzada (1989). Poucos anos depois, atuou ao lado de Mel Gibson em Coração Valente (1995), no qual interpretou o soldado Smythe, um dos principais adversários de William Wallace, personagem vivido por Gibson.

A sequência de papéis como antagonista continuou com participações em filmes como O Santo (1997) e Prova de Vida (2000). Já no novo milênio, Byrne passou a integrar uma das franquias mais populares do cinema: Harry Potter.

Em Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1 (2010), ele interpretou uma versão mais velha de Gellert Grindelwald, personagem fundamental para o passado de Voldemort, vivido por Ralph Fiennes, e de Alvo Dumbledore. Mais tarde, o bruxo foi interpretado por Johnny Depp e Mads Mikkelsen na franquia derivada Animais Fantásticos.

Byrne também ficou conhecido por papéis em filmes ambientados na segunda guerra mundial, como Uma Ponte Longe Demais (1977) e A Águia Pousou (1976). Na televisão, atuou em séries e novelas britânicas, como Smiley’s People (1982) e Coronation Street (2008).

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Byrne deixa dois filhos, ambos da relação com a atriz Carole Nimmons, e quatro netos.