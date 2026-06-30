Messi sobrevoa Nova York com Homem-Aranha em ação de divulgação

Lionel Messi protagonizou um encontro inesperado com o Homem-Aranha em uma ação de divulgação de Homem-Aranha: Um Novo Dia. O vídeo, publicado nesta terça-feira, 30, na conta oficial do herói no Instagram, reúne o jogador argentino e Peter Parker (Tom Holland) em cena.
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O vídeo mostra Messi entrando em uma loja de conveniência em Nova York usando um aplicativo para localizar o herói. No local, ele encontra Peter Parker, que se anima ao ver o atleta e, ao descobrir quem ele procura, veste o uniforme do Homem-Aranha e reaparece diante do jogador.
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Depois de encontrar o herói, Messi aceita o convite para conhecer Nova York de um jeito pouco convencional, sobrevoando a cidade pelas teias do Amigão da Vizinhança. A imagem dos dois juntos faz referência a uma das capas mais conhecidas dos quadrinhos da Marvel, que marcou a primeira aparição do personagem.
Homem-Aranha: Um Novo Dia chega aos cinemas no dia 30 de julho.
O que esperar do novo filme do Homem-Aranha
Quatro anos após os eventos do último filme, Peter agora vive completamente sozinho. Sem amigos, sem vínculos e sem ninguém que se lembre de quem ele é, o herói se dedica integralmente ao combate ao crime em Nova York.
Essa nova fase traz um Homem-Aranha mais maduro, mas também mais pressionado. Ao assumir a responsabilidade de proteger a cidade em tempo integral, ele começa a enfrentar mudanças físicas inesperadas, uma evolução que pode colocar sua própria existência em risco.
O trailer também indica um tom mais urbano e introspectivo, com foco no peso emocional das escolhas feitas no passado, incluindo o luto pela morte da tia May.
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