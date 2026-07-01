Saiba qual foi a cirurgia plástica a que Ratinho se submeteu - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ratinho, na última segunda-feira (29), em seu programa no SBT, confessou que fez uma cirurgia plástica. Basicamente, o apresentador tirou a famosa papada, após ter emagrecido 16 quilos.

Eu emagreci 16 quilos. E eu não tenho nada escondido de ninguém. Daí começou a aparecer uma papada. Tava parecendo um boi Nelore. Meti o canivete e falei: arranca isso aí. É plástica! Eles esticam daqui e colocam aqui atrás da orelha. Eu estou bem, claro! Faz 15 dias isso, revelou.

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Mas nem tudo são flores. Recentemente, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), conseguiu um direito de resposta no SBT, após Ratinho detoná-la por ser eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

Mulher para ser mulher tem de ser mulher. Eu até respeito todo mundo, comissão de defesa dos direitos da mulher, defendo quem tem comportamento diferente, disse ele na época.

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