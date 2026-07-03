Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (3/7)

Data estelar: Marte e Urano em conjunção em Gêmeos.

A vontade de ser grande, seja retornando à magnificência experimentada no passado e eventualmente perdida, seja porque há uma vontade de ganhar autoridade nas decisões do mundo, na época atual há de ser dimensionada com sabedoria, para não tropeçar no excesso de cobiça.

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A grandeza de um país, de uma instituição, de uma empresa, de uma corporação religiosa ou mesmo a grandeza de um indivíduo, se for medida somente pelos bens materiais acumulados ou pelo poderia militar não avaliaria com perfeição sua dimensão.

Há um patrimônio que é material, mas há também um patrimônio abstrato, o espiritual, e se esse for negligenciado na conquista da grandeza o resultado é a decadência, que se comprova quando a pequena pedra do sapato se torna mais importante do que o indivíduo que calça o sapato.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Havendo interesses discordantes na mesa do jogo, procure negociar como nunca antes imaginou, se preparando para fazer concessões que criem uma reviravolta, por serem inesperadas. Que tudo seja diferente para todos!

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A realidade verdadeira é bastante mais desconfortável do que gostaríamos de admitir, porque não pode ser prevista, o tempo inteiro se transforma em outra diferente da que imaginávamos. Esse é o alimento da criatividade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para desfrutar da intensidade atual e aproveitar o movimento da vida, procure se posicionar num lugar de atividade, mediante o qual você não espere nada acontecer mas, ao contrário, tome as iniciativas para fazer acontecer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há coisas que seria impertinente colocar em marcha agora, não tanto porque provocariam reações estranhas e mais porque os benefícios da atuação não poderiam ser realizados. Amadureça melhor o que pretende fazer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quanto mais complexo for o cenário, melhor para você, porque poderá luzir sua habilidade de congregar forças e de articular a diversidade de interesses de modo a encontrar alguns pontos em comum que sirvam de união.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É hora de você pegar firme na intenção de progredir, sem esperar que as circunstâncias se tornem melhores do que são na atualidade, mas se lançando com vigor e bravura aos objetivos que sua alma pretende conquistar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo é muito diferente do que você imaginava, mas isso não há de servir de argumento para você forçar a que as coisas retornem ao caminho original. É hora de se libertar do passado e de se lançar ao futuro com ousadia.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É preciso romper com o passado, mas fazer isso tendo percebido direito aonde sua alma quer chegar, porque fugir das sombras que amedrontam não é o mesmo do que se aproximar da luz que acalenta. É bem diferente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É importante ouvir as promessas e propostas que as pessoas façam cheias de entusiasmo, porém, mais importante ainda é você aproveitar a experiência passada e tomar cuidado para que dessa vez tudo seja realista.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mude seus hábitos e você mudará a vida inteira. Tenha em mente essa regra, porque não há como as coisas serem diferentes e é justamente por isso que é tão importante se dedicar a hábitos que sejam saudáveis.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mesmo que à primeira vista você tenha medo de cometer algumas loucuras, procure sentir com realismo o que acontece no seu íntimo, porque aí você verá a verdade, aquela que libertará você para cometer loucuras.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A liberdade que você busca através de experiências complicadas só será conquistada através das pequenas e grandes decisões que você tomar no silêncio íntimo de seu coração, e que resultem em mudanças substanciais.