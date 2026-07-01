Morre Victor Willis, vocalista do Village People, aos 74 anos

Morre Victor Willis, vocalista do Village People e coautor de 'Y.M.C.A.', aos 74 anos - (crédito: Foto: Redes sociais)

O cantor Victor Willis, vocalista e um dos fundadores do grupo musical Village People, faleceu nesta terça-feira (30/6), aos 74 anos. A informação foi divulgada na página oficial do cantor nas redes sociais, em uma mensagem assinada pela família.

Segundo o comunicado, Willis morreu em decorrência de uma doença “curta, mas agressiva”. A causa exata não foi divulgada. "Estamos profundamente tristes por anunciar a morte de Victor Willis, vocalista do Village People. Victor faleceu na segunda-feira 30 de junho de 2026 de uma doença curta mas agressiva. A família pede privacidade neste momento de grande perda", dizia a postagem.

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Victor Willis foi um dos fundadores do grupo Village People e o principal vocalista da formação original da banda, fenômeno mundial da disco music no fim dos anos 1970. No palco, ficou conhecido por interpretar o personagem policial.

Além da voz marcante, Willis esteve por trás da composição dos maiores sucessos da banda. Ele assinou, ao lado do produtor Jacques Morali, músicas como "Y.M.C.A.", "Macho Man", "In the Navy" e "Go West", que ajudaram a transformar o Village People em um dos maiores nomes da música pop da época.

Willis deixou o grupo em 1979, retornando brevemente em 1984 e saiu novamente no ano seguinte. Nas décadas seguintes, travou uma disputa judicial por direitos autorais das canções que ajudou a escrever. Em 2017, voltou a integrar oficialmente o Village People.