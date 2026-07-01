Microsoft cancela acordo de projeto com desenvolvedora de '007 First Light'

O mais novo alvo dos cancelamentos da Microsoft foi a IO Interactive, que lançou em maio deste o aclamado '007 First Light' - (crédito: Reprodução/IOI)

A gigante americana da tecnologia continua a fazer cortes significativos dentro do quadro de colaboradores na divisão de games. O mais novo alvo dos cancelamentos da Microsoft foi a IO Interactive, que lançou em maio deste o aclamado 007 First Light, que vendeu mais de 3 milhões de cópias em menos de duas semanas.

A informação é da Bloomberg, que publicou que a IOI está “dispensando pessoal” devido ao fim de uma relação com um “parceiro externo”. O jogo em questão sofre com as demissões e o fim do acordo é Project Fantasy, um título que a empresa trabalhava que ainda não tinha muitos detalhes sobre, mas seria um RPG de fantasia online.

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A Bloomberg conseguiu conversar com um porta-voz da Xbox que só reiterou que o movimento faz parte do nomeado: “reset” da marca. “Nós esperamos investir na mesma quantidade de conteúdo que fizemos no ano passado. O que mudou é onde investimos e que tipo de projetos apoiamos” declarou.

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A IOI ainda disse em um comunicado publicado no X, que planeja sim finalizar Project Fantasy e que o projeto “vai ver a luz do dia”: No texto, a empresa não especifica quantos funcionários foram afetados nas demissões, mas prometeu ajudar e dar suporte aos desenvolvedores durante todo o processo.

Confira a nota completa:

“Querida comunidade de jogos,

Há um bom tempo, temos recebido apenas notícias positivas da IO Interactive. Continuamos honrados pela recepção ao nosso mais recente lançamento com um Bond jovem e inexperiente. Uma história ousada e nova e uma visão sobre um dos personagens mais famosos do entretenimento, que o mundo abraçou com amor.

No entanto, hoje precisamos compartilhar algumas notícias negativas. Uma parceria com um parceiro externo em nosso próprio IP, Project Fantasy, chegou ao fim. Isso significa que precisamos nos adaptar a essa nova realidade e suas consequências de curto prazo, incluindo decisões de pessoal, que é o que está acontecendo enquanto escrevemos esta atualização, e estamos totalmente comprometidos em apoiar aqueles afetados por essa transição desafiadora.

Project Fantasy é um jogo, um mundo e um IP que amamos absolutamente e aos quais permanecemos 100% comprometidos, agora e no futuro. Esse maravilhoso universo verá a luz do dia”.

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Essa forma de reformulação dura dentro da Microsoft é graças à nova CEO da divisão de games, Asha Sharma, que disse, no último mês, que “teve de tomar decisões difíceis”. O esforço principal da nova chefe é tornar a marca atrativa novamente, não só no catálogo digital do game pass, mas nos games exclusivos e consoles disponíveis.