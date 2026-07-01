OD Knock: jogo de terror de Kojima está a salvo dos cortes da Microsoft

Título de terror de Kojima segue intocado pelos cortes na divisão de games da gigante da tecnologia. - (crédito: Reprodução/Xbox/Microsoft)

Apelidado de “reset” da Xbox, a nova onda de demissões continua afetando acordos e produções da divisão de games da Microsoft. Marvel’s Blade da Arkane Studios pode ser cancelado e o estúdio encerrado. Já a Double Fine de Psychonauts, a Ninja Theory de Hellblade, a Compulsion Games de South of Midnight e Undead Labs de State of Decay 3 correm o risco de ser fechados ou vendidos. Contudo, no meio desse caos que tomou os estúdios da Xbox, o próximo trabalho do diretor de games, Hideo Kojima, OD Knock parece estar a salvo de cortes.

A apuração da IGN, confirmou que o projeto exclusivo de Kojima para os consoles da gigante americana permanece sendo produzido e que não deve ser impactado com os cortes e demissões do “reset” da Xbox.

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OD Knock marca o primeiro jogo de terror de Hideo Kojima. O título é produzido numa parceria entre o diretor japonês e a mente por trás de Corra!, Nós e Não, Não Olhe, Jordan Peele. Ainda não se sabe exatamente sobre o que o jogo vai tratar, principalmente baseado nos trailers misteriosos que o jogo recebeu, mas até o momento o que é confirmado é que o título será uma antologia com várias histórias, uma delas dirigida por Kojima.

O projeto foi anunciado originalmente durante a premiação do The Game Awards em 2023, trazendo vários atores de peso ao elenco como Sophia Lillis de IT: A Coisa, Hunter Schafer de Euphoria e Udo Kier de O Agente Secreto. Contudo, Kier faleceu em novembro de 2024 e não foi capaz de finalizar as filmagens do jogo e ainda não sabemos se o personagem que o ator interpretaria será reescalado ou se vão utilizar seu modelo com outro ator.

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Essa forma de reformulação dura dentro da Microsoft é graças à nova CEO da divisão de games, Asha Sharma, que disse, no último mês, que “teve de tomar decisões difíceis”. O esforço principal da nova chefe é tornar a marca atrativa novamente, não só no catálogo digital do game pass, mas nos games exclusivos e consoles disponíveis.

Apesar da expectativa alta, OD ainda não tem data para ser lançado, mas o jogo deve sair exclusivamente para o Xbox Series X|S.