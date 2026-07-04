Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (4/7)

Data estelar: Marte e Netuno em sextil.

Se tu queres ser grande, então aprende a dimensionar direito a grandeza que procuras, porque se por essas coisas da falta de visão não compreenderes direito o que torna uma pessoa ou instituição digna de grandeza, então poderás te cobrir de todos os atributos materiais que supostamente outorgariam dignidade, mas serás uma pessoa pequena.

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A grandeza de uma pessoa ou instituição não se mede exclusivamente pelos atributos materiais, mas também pelo rastro de benefícios ou malefícios que vai deixando atrás de si.

Quando se negligencia o progresso espiritual que deve acompanhar o progresso material, as pessoas se tornam mesquinhas, e não há nada mais pequeno do que uma pessoa mesquinha, que pode ser trilionária, mas mesmo assim vai apequenar tudo que ela tocar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É muita coisa acontecendo que merece boas reflexões de sua parte, para ganhar tempo e você não se precipitar na direção de nada, mas amadurecer as atitudes que, com certeza, virão a produzir os resultados eficientes.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aceite a incerteza em vez de ficar buscando pontos de apoio para fingir que sabe perfeitamente o que virá a acontecer, porque essa certeza não passa de ilusão. As coisas ficam mudando o tempo inteiro, essa é a realidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça acontecer o que deseja, porque se ficar esperando que a vida, com seus habituais mistérios, faça acontecer, você só conseguirá dar continuidade ao apego a como as coisas eram antes, e não desfrutará do agora.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de a alma ser invisível, não por isso é menos real do que a personalidade evidente e formal que ela ocupa. Tenha isso em mente ao se debruçar subjetivamente sobre o que acontece, porque o pensamento tem poder.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A diversidade de interesses envolvidos torna o cenário muito complexo, porém, é nesse que você precisará intervir com vigor, se orientando pelos ideais que fazem seu coração arder de vontade de os realizar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ofereça seu melhor a si e ao mundo através do desempenho de suas funções, porque independentemente de isso lhe trazer benefícios de imediato, fará com que você continue se enriquecendo com prestígio e boas avaliações.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para que a vida não seja um passatempo, mas uma experiência que enriqueça você material e espiritualmente, é preciso que você tenha a boa vontade de se reinventar de forma constante, nunca estacionando por tempo demais.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ninguém precisa notar as mudanças profundas pelas quais você passa na atualidade, porque o assunto não é jogar para a plateia, mas amadurecer com cuidado e sabedoria tudo que anda percebendo, e o usar ao seu favor.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os interesses envolvidos são fundamentais para compreender a natureza dos relacionamentos que se articulam através de você, e com você fazendo parte. A coreografia dos relacionamentos humanos é sempre complexa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os hábitos acabam sendo desconsiderados, porque de tanto se repetirem você os dá por garantidos. Não é bem assim que a vida funciona, os hábitos podem não ser grande coisa, mas fundamentam todo o resto.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Colocar ordem é preciso, mas sem que isso se transforme num jogo de severa adaptação às regras, porém, como um movimento que lhe proveja com tempo e energia para se lançar a novas aventuras e empreendimentos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você nunca saberá antecipadamente se as coisas dariam certo ou errado, você sempre vai precisar se atrever a experimentar, porque sem uma dose básica de atrevimento sua existência seria uma repetição de mesmices.