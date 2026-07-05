Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (5/7)

Data estelar: Marte e Plutão em trígono.

Aqueles que foram grandes outrora ficaram com saudades e quiseram voltar ao passado, mas a despeito dos esforços feitos nesse sentido, em vez de crescer vão se tornando insignificantes, porque o mundo mudou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Desde a migração de estrelas importantes, nas primeiras décadas do terceiro milênio, dos signos de Touro e Leão para Gêmeos e Virgem, foi encerrada a Era dos Impérios e iniciado o tempo em que os pequenos, se bem organizados e motivados pela boa vontade de progredir material e espiritualmente, ganhariam mais relevância.

Quem for grande há de tomar cuidado com as pequenas vulnerabilidades, e quem for pequeno e quiser ser grande, há de tomar cuidado para não se espelhar na história porque, definitivamente, o que vivemos na atualidade não tem referência em nada do que aconteceu até aqui.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Talvez se torne necessário agir com um vigor tão incisivo que pareça uma demonstração de hostilidade de sua parte, mas isso será preferível a você jogar para uma plateia que não parece se importar com seu bem-estar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar de tudo estar em seu devido lugar, mesmo assim sua alma não se sente segura o suficiente para estar confortável com o que anda acontecendo. Infelizmente, essa tal de segurança desejada não se encontra disponível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há épocas em que parece que as coisas acontecem e nós temos apenas de nos adaptar aos fatos. Há outras épocas, no entanto, em que nós somos o principal acontecimento, porque somos responsáveis pelo que acontece.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O que seja impossível fazer de imediato não há de ser desconsiderado, porém, amadurecido com a ajuda das demoras que as circunstâncias impõem, para que quando chegue a hora de agir tudo seja perfeito.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O início das articulações sociais que envolvem interesses e ideais foi posta em marcha e não mais poderá ser detida, porque senão as pessoas deixarão de progredir, e ninguém quer que isso aconteça. É tudo complexo, mas benéfico.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se vai dar certo ou errado não há de pesar em suas decisões, mas seguir em frente fazendo o possível para que seu desempenho seja o melhor de todos os tempos. Isso sim vai garantir que você se divirta e colha bons frutos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se está tudo de pernas para o ar é porque chegou a hora de você tentar enxergar aquilo que está emperrado de uma forma diferente da habitual, porque enquanto não fizer isso, continuará tudo emperrado. Melhor não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se falta pouco ou muito para as coisas se parecerem mais com suas pretensões não seria a pergunta certa para o momento. A pergunta certa seria você reconhecer se está fazendo o necessário ou se anda negligenciando.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As melhores coisas que a vida poderia lhe oferecer andam vindo, no momento, na forma de relacionamentos, não necessariamente sentimentais, mas que envolvem interesses importantes. Isso requer sua atenção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mantenha o domínio sobre seus interesses, mas cuide para não se isolar como resultado dessa tentativa, porque de uma forma ou de outra você precisará da ajuda das pessoas que querem ver você bem e saudável.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada do que anda acontecendo pode ser encaixado na prateleira da normalidade, porque essa deixou de existir há muito tempo e só agora está caindo a ficha de perceber que nada será como antes, nunca mais. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para que a vida não se transforme numa sequência repetitiva de mesmices, você precisa tomar decisões íntimas que transcendam o medo que sua alma sente ao ser desafiada a se lançar com atrevimento à aventura da vida.