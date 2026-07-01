Ator Danny Glover revela diagnóstico de Alzheimer aos 79 anos

O ator Danny Glover, de 79 anos, conhecido por papéis marcantes em filmes como Máquina Mortífera e A Cor Púrpura, revelou que foi diagnosticado com Alzheimer. O anúncio foi feito durante entrevista concedida nesta quarta-feira (1º/7) à emissora norte-americana NBC, na qual o artista falou sobre os desafios impostos pela doença e a decisão de tornar o diagnóstico público.

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Ao comentar o avanço do Alzheimer, Glover reconheceu que a condição deve provocar mudanças em sua rotina e em sua memória ao longo do tempo. Apesar da perspectiva, afirmou encarar o momento com serenidade e confiança no suporte da família.

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Segundo o ator, ele não teme ficar desamparado durante o tratamento, pois acredita que os familiares estarão ao seu lado em todas as etapas da doença. "Tenho certeza de que conforme a doença avança, as coisas vão ficar diferentes e algumas mudanças vão acontecer", afirmou.

A decisão de falar publicamente sobre o diagnóstico também foi defendida pela filha do artista, Mandisa Glover. Para ela, era importante que o próprio ator conduzisse a narrativa sobre sua vida e sua condição de saúde.

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Mesmo após receber o diagnóstico, Danny Glover afirmou que pretende manter seus compromissos profissionais. Segundo ele, a doença não o impede, neste momento, de seguir trabalhando e convivendo com a nova realidade.

Com uma carreira consolidada em Hollywood, o ator disse que, por enquanto, consegue lidar com as limitações impostas pela doença enquanto segue ativo profissionalmente.