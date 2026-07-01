Filme de Marília Mendonça: conheça os atores confirmados no projeto

O Prime Video anunciou, nesta quinta-feira (25/6), a produção de um filme biográfico sobre a trajetória de Marília Mendonça. O longa vai retratar desde momentos marcantes da vida da cantora, até sua adolescência e a consolidação da “Rainha da Sofrência”, como um dos maiores nomes da música sertaneja no Brasil.

As gravações estão previstas para começar ainda neste mês de julho, sob direção de Dainara Toffoli, com estreia global prevista para 2027. Além do filme, a plataforma também desenvolve a série documental “Marília Mendonça: Sentimento Louco”.

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Diferentemente do longa, o projeto não contará com atores interpretando personagens. A produção será dividida em episódios e utilizará imagens reais de arquivo, registros inéditos dos bastidores e depoimentos de familiares, amigos e artistas que conviveram com a cantora.

Atores confirmados no filme

O elenco vai reunir nomes conhecidos da televisão e do cinema brasileiro. A atriz goiana Marina Versos, de 24 anos, foi escolhida para viver e interpretar a rainha da sofrência, assumindo o papel principal da produção.

Marina é formada em Direção de Arte pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Em entrevista ao G1, a amiga da atriz, Bruna Albuquerque, destacou a trajetória de preparação que a Marina passou para interpretar o papel. "Foi muito emocionante testemunhar isso de perto" destacou Bruna.

Já a dupla sertaneja, Maiara e Maraisa, que construiu uma grande amizade com Marília, será interpretada por duas atrizes bastante populares entre o público jovem. Klara Castanho, de 25 anos dará vida a Maiara, enquanto Sophia Valverde, de 20, interpretará Maraisa.

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Outro destaque é a participação da atriz pernambucana, Hermila Guedes no papel de Dona Ruth, mãe da cantora e uma das figuras mais importantes na trajetória pessoal e profissional de Marília. Já o cantor Murilo Huff, pai do filho da artista, será interpretado pelo ator Marcelo Serrado.

O elenco também contará com nomes que interpretarão familiares, músicos, empresários e pessoas próximas da cantora. Entre eles estão Alejandro Claveaux, Daniel Haidar, George Sauma, André Torquato, Luccas Oliver, Igor Armucho, Davi Bensá e Marcus Gouveia.

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Lançamento do filme e do documentário

Até o momento, o Prime Video não confirmou se o filme e a série documental chegarão à plataforma na mesma data. O que já se sabe é que os dois projetos estão sendo desenvolvidos paralelamente.

Enquanto o filme “Marília” já tem estreia global prevista para 2027, a série documental “Marília Mendonça: Sentimento Louco” segue em fase de produção e ainda não possui uma data oficial de lançamento divulgada pela plataforma.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

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