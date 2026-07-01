Coletivo Eletromanas promove festa gratuita em encerramento de projeto

Em um encontro entre música eletrônica, arte, comunidade e novas possibilidades, o coletivo Eletromanas promoverá, no sábado (4/7), uma festa-laboratório gratuita no Setor Comercial Sul. Nomeado como STARTED, o evento será a partir das 18h, no Espelunca (SCS QD1), com ingressos a serem retirados pelo site shotgun.

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A festa será realizada após uma série de oficinas que oferecidas pelo coletivo durante o mês de junho e traz oportunidades para os participantes. Como forma de trazer a primeira experiência profissional dentro do próprio projeto, as alunas vão mostrar seus conhecimentos e trabalhar no evento como roadies, fotógrafas e produtoras. Além disso, o line-up traz DJs que se formaram nas oficinas e outras DJs locais.

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A plataforma Eletromanas surgiu com a proposta de abrir espaço no mercado da música e da cultura para mulheres e pessoas de gêneros dissidentes e incentivar a cena da música eletrônica feminina no Distrito Federal. A iniciativa ofereceu formações para áreas que vão desde o backstage ao empreendedorismo cultural. Além da festa de encerramento, a proposta inclui a produção de kits didáticos, zine digital e exposição on-line dos trabalhos realizados. Mais informações estão disponíveis pelo Instagram @eletromanas.

Serviço

STARTED

Neste sábado (4/6), a partir das 18h, no Espelunca (SCS QD1). Ingressos gratuitos a serem retirados pelo site shotgun. Não recomendado para menores de 18 anos.