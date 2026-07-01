Sony planeja acabar com a mídia física para exclusivos do PlayStation

A mídia fisica, os famosos CDs, são cada vez mais deixados de lado pelas empresas de games. - (crédito: Reprodução/Magnific)

Em um post oficial publicado no PlayStation Blog nesta quarta-feira (1°/7), a Sony comunicou que a empresa vai encerrar a produção de discos de jogos exclusivos. A nova medida vai começar a ser implementada a partir de janeiro de 2028 e vai levar os jogos apenas para a PlayStation Store e revendedores autorizados de forma completamente digital.

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A nota diz que a motivação por trás do fim da produção de discos físicos é a “mudança do mercado”. Um dos títulos mais esperados nos games parece ter tido um grande impacto, GTA VI também foi anunciado que não contará exatamente com uma versão “física”, que já ela vai conter apenas a caixa do jogo com um código para download.

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“Nós continuaremos a priorizar os recursos para levar inovação a como os jogadores possam acessar os jogos e dar opções de onde os jogadores preferirem comprar seus novos jogos, seja por revendedores ou pela PlayStation Store. Nós permanecemos empenhados em entregar a melhor experiência de jogatina para os nossos fãs e nos agradeçemos pelo suporte continuo” finaliza o comunicado.

Encerramento das lojas digitais

A Sony publicou também que vai encerrar o suporte para as lojas digitais do PlayStation 3 e do PS Vita até 2027. A nota aponta que novas aquisições não poderão ser feitas, mas que jogos comprados anteriormente poderão ser baixados normalmente após o encerramento do suporte.

A empresa publicou as datas que vai fechar as lojas digitais:

México, Honduras, Nicarágua – PlayStation Store no PS3 fecha no ínicio de Agosto de 2026;

Países da América Latina e do Oriente Médio – PlayStation Store no PS3 fecha no fim de 2026;

Em outros países a PlayStation Store no PS3 e PS Vita fecha em 2027.

Ainda no comunicado, a empresa diz que entende que é uma decisão controversa para os jogadores e que não foi fácil tomá-la.