Programa "Vitrine" está de volta na "TV Cultura"





A TV Cultura traz de volta neste sábado (4/7) o icônico programa Vitrine, uma das atrações que marcou a história dos bastidores da televisão brasileira, retorna após 15 anos com episódios inéditos. O programa vai ao ar às 22h e em horário alternativo aos domingos, às 19h, e de terça para quarta-feira, à meia-noite

Criado em 1990 e exibido até 2011, pelo Vitrine passaram diversos apresentadores como Nélson Araújo, Maria Antônia Demasi, Leonor Corrêa, Renata Ceribelli, Maria Cristina Poli, Marcelo Tas, Rodrigo Rodrigues e Sabrina Parlatore.

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Agora, o Vitrine retorna sob o comando de Laize Câmara e com a proposta de analisar como tecnologia, mídia e comportamento vêm redefinindo a comunicação e a forma como as pessoas se informam, se comunicam e consomem conteúdo, sem deixar de visitar os bastidores da TV Cultura.

A partir das produções atuais da TV Cultura e de seu rico acervo, o programa revisita momentos marcantes da televisão, revela bastidores, acompanha as inovações do setor e discute os impactos da tecnologia na produção, na circulação e no consumo de conteúdo.

Beth Carmona, vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, ressalta que o Vitrine traduz a capacidade da TV Cultura de preservar sua história enquanto acompanha as mudanças do cenário midiático. "O Vitrine conecta passado, presente e futuro. Ao abordar temas que vão das redes sociais e da inteligência artificial aos novos hábitos de consumo de mídia, a atração reforça o compromisso da TV Cultura com a inovação, a reflexão e a produção de conteúdo relevante para diferentes gerações", afirma.

Para o diretor do Núcleo de Cultura, Arte e Conhecimento, Mauricio Arruda, essa nova fase surge em um momento de profundas transformações na comunicação e propõe uma reflexão sobre esse cenário. "Ao longo da sua história, o Vitrine acompanhou mudanças importantes na televisão e na comunicação. Hoje vivemos uma transformação ainda mais profunda, impulsionada pela inteligência artificial, pelas experiências imersivas e pelo acesso cada vez mais amplo às ferramentas de produção de conteúdo. A informação circula por toda parte: nos telejornais, mas nas redes sociais, nos memes, nos vídeos virais. Entender e refletir sobre essas mudanças é um enorme desafio", comenta.

A apresentadora Laíze Câmara celebra a oportunidade de estar à frente do programa nesta nova fase. "É muito empolgante pensar que vou apresentar um programa que conheci explorando os arquivos da TV Cultura, quando ainda trabalhava como editora de vídeo. Receber esse convite é um enorme voto de confiança, e tenho plena consciência da história e da importância do Vitrine. O programa foi disruptivo em termos de linguagem, revelou novos olhares e ajudou a projetar alguns dos principais nomes da comunicação. É um privilégio revisitar essa trajetória olhando para o futuro. Estou feliz demais", comemora.

Laíze é diretora, roteirista, atriz, montadora e apresentadora. Formada em Engenharia Civil pela UFRJ e pós-graduanda em Jornalismo Digital e Narrativas Interativas, atua há mais de 15 anos no audiovisual. Agora, assume a apresentação do Vitrine na TV Cultura, conduzindo debates sobre os desafios e as oportunidades das novas linguagens, plataformas e formatos que vêm transformando o ecossistema da comunicação.

A atração propõe uma reflexão sobre cultura, tecnologia e inovação, a partir do olhar de uma televisão pública comprometida em compreender as mudanças que influenciam a forma como a sociedade se informa, se relaciona e interpreta o mundo.

O texto Programa Vitrine está de volta na TV Cultura foi publicado primeiro no Observatório da TV.