Continuação de "Avenida Brasil" procura intérprete para novo romance de Carminha





A produção de Avenida Brasil 2 está em busca de um jovem ator para integrar o núcleo principal da trama, prevista para estrear em janeiro de 2027. Segundo o jornal Extra, os testes já começaram, mas o nome do escolhido ainda não foi definido. O personagem terá papel direto na vida de Carminha, interpretada por Adriana Esteves, durante a fase conhecida como Maria Mucilon, e será seu amante ao longo da história.

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A preparação do elenco deve começar em agosto, dentro do cronograma da produção. A direção artística ficará a cargo de Ricardo Waddington, profissional reconhecido por revelar novos talentos, como Mel Lisboa em Presença de Anita (2001) e Isis Valverde em Sinhá Moça (2006). Além de Adriana Esteves, já estão confirmados Murilo Benício, Débora Falabella, Cauã Reymond e Eliane Giardini.

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O sucesso original de Avenida Brasil, exibida em 2012 e escrita por João Emanuel Carneiro, reuniu nomes como Marcello Novaes, Vera Holtz e José de Abreu. A novela se tornou um fenômeno internacional, licenciada para 150 países e dublada em 19 idiomas, incluindo espanhol, árabe, grego, russo e francês, consolidando-se como uma das produções brasileiras de maior alcance no exterior.

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