Quem é o japonês que viralizou após derrota do Japão para o Brasil

O vídeo do torcedor japonês desesperado após a eliminação do Japão para o Brasil na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Reprodução/@gamix.o7)

O vídeo de um torcedor japonês gritando, chorando e aparentemente desesperado após a eliminação do Japão para o Brasil na Copa do Mundo de 2026 dominou as redes sociais nesta segunda-feira (29/6). O vídeo gerou uma onda de memes da internet, mas o que as pessoas não sabem, é que tudo passou de uma encenação.

O nome do torcedor, é Gamix, um streamer e influenciador digital japonês que já era conhecido nas redes sociais antes mesmo de viralizar durante a Copa. Em sua rede social, o próprio revelou que a cena fazia parte de uma produção de conteúdo.

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Quem é Gamix?

Gamix tem 18 anos e produz conteúdo voltado ao público jovem. Nas redes sociais, publica vídeos de humor, desafios, transmissões ao vivo e registros de viagens, acumulando milhões de seguidores entre YouTube, Instagram e outras plataformas.

Japan Will Definitely Win the Next World Cup pic.twitter.com/CMpi86VUDn — ?Cry Boy ?gamix (@gamix072) June 30, 2026





Durante a Copa do Mundo, ele viajou para acompanhar a seleção japonesa e registrou diversos momentos da competição em seus perfis. Foi justamente na partida entre Brasil e Japão que sua popularidade ultrapassou as fronteiras da Ásia e chegou no público que mais entende de meme: o brasileiro.

O vídeo que viralizou

Após o gol da vitória brasileira por 2 a 1, marcado nos acréscimos, Gamix apareceu completamente desesperado em meio à torcida brasileira. As imagens mostram o influenciador gritando, colocando as mãos na cabeça e sendo cercado por brasileiros que, em clima de brincadeira, o abraçavam, colocavam uma bandeira do Brasil sobre seus ombros e tentavam consolá-lo.

A combinação entre a reação exagerada e a comemoração dos brasileiros ez o vídeo rapidamente viralizar nas redes sociais, tornando Gamix uma das pessoas mais comentadas da rodada da Copa.

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O vídeo foi real?

Apesar de muitos acreditarem que o desespero era verdadeiro, Gamix publicou os bastidores da gravação. No vídeo, é possível vê-lo entregando o celular para outra pessoa antes da reação, indicando assim, que a cena havia sido de certa forma planejada para produzir conteúdo.

O próprio influenciador também compartilhou registros mostrando como a gravação foi feita, o que levou muitos usuários a classificarem o momento como uma “encenação”. Esse fato não significa que o torcedor não estivesse torcendo para o Japão, e sim que, a intensidade da cena foi proposital e não algo espontâneo.

Após a revelação, da cena não ser natural, a repercussão continuou positiva. Nas redes sociais, milhares de brasileiros passaram a seguir Gamix, comentar suas publicações e brincar com o influenciador.

Em alguns vídeos publicados depois da partida, ele aparece interagindo com torcedores brasileiros e agradecendo o carinho recebido após o episódio. Atualmente o japonês está com 1,2 milhões de seguidores.

Entre os diversos comentários os que se destacam, são brasileiros. "Supera, sushi", comentou uma internauta em forma de brincadeira. Alguns brasileiros até brincaram que o japonês virou brasileiro: "Foi adotado pelo Brasil", "Tragam um CPF pra ele" são alguns dos comentários na publicação de Gamix.

Gamix conquistou até mesmo influenciadores brasileiros. A criadora de conteúdo Camila Loures entrou na brincadeira e gravou um vídeo ao lado do streamer com a frase: “Nada contra sushi, mas churrasco é melhor”. Já Gustavo Tubarão também compartilhou diversos stories com o japonês.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares