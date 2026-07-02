Xamã posta foto com Sophie Charlotte em lugar inusitado

Xamã, nesta quarta-feira (1º/7), postou uma foto no story com Sophie Charlotte. Ambos aparecem de costas em um passeio de barco. Ela, de biquíni e cabelos molhados, e ele sem camisa. Para celebrar o momento, o cantor colocou a música My Girl (Minha Garota), do The Temptations.
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Em abril, ainda separado da atriz, o cantor reforçou que o término foi sem grandes conflitos. "A gente é superbem resolvido com isso. As pessoas sempre esperam que a gente vá falar uma ou outra coisa em entrevistas. Já atuamos várias vezes compondo cenas juntos e não existe esse bafafá, explicou na época.
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Antes do término de Três Graças, já existiam boatos que Xamã e Sophie tinham reatado. A atriz chegou a cantar com ele na turnê da trama e causou frisson na plateia.
Não demorou muito para o casal ser fotografado em um passeio romântico em um shopping de luxo no Rio de Janeiro.