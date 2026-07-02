



Claudia Raia revelou já ter sofrido uma tentativa de estupro aos 13 anos de idade por parte de um instrutor de balé em Nova York, nos Estados Unidos. O crime aconteceu no fim da década de 1970, período em que a artista residia na cidade após conquistar uma bolsa de estudos na American Ballet Theatre.

Em entrevista ao videocast Close Errado, a atriz contou que sua mãe havia autorizado que ela se hospedasse na residência de um conhecido professor de dança, identificado pela profissional como Jojo Smith, e que o agressor aproveitou a ausência momentânea de sua esposa e de seu bebê para importuná-la.

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"Um dia a gente estava conversando. Ele me perguntava como estavam sendo as aulas no American Ballet e eu falando. Era um domingo de manhã, a mulher dele tinha saído para levar a bebezinha deles para passar no parque, ele meteu a mão na minha perna e tentou me estuprar", disse Claudia Raia. A jovem utilizou um objeto decorativo pesado que encontrou no cômodo para golpear o agressor. A reação física interrompeu a investida violenta do homem e permitiu a fuga da vítima da residência.

"Sangrando"

"Só lembrava da minha mãe me dizendo: ‘se alguém te fizer algo que você não queira, meta na cabeça dessa pessoa o que você tiver do seu lado. Tinha uma coruja de cristal, um peso de papel. Ele caiu, sangrando", relembrou ela.

O texto Claudia Raia relembra episódio de violência sexual vivido na adolescência: Sangrando foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.