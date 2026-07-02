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Claudia Raia relembra episódio de violência sexual vivido na adolescência

Atriz diz ter escapado de tentativa de estupro durante intercâmbio nos Estados Unidos

Claudia Raia relembra episódio de violência sexual vivido na adolescência - (crédito: Reprodução/TVI)
Claudia Raia relembra episódio de violência sexual vivido na adolescência - (crédito: Reprodução/TVI)

Claudia Raia revelou já ter sofrido uma tentativa de estupro aos 13 anos de idade por parte de um instrutor de balé em Nova York, nos Estados Unidos. O crime aconteceu no fim da década de 1970, período em que a artista residia na cidade após conquistar uma bolsa de estudos na American Ballet Theatre.

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Em entrevista ao videocast Close Errado, a atriz contou que sua mãe havia autorizado que ela se hospedasse na residência de um conhecido professor de dança, identificado pela profissional como Jojo Smith, e que o agressor aproveitou a ausência momentânea de sua esposa e de seu bebê para importuná-la.

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"Um dia a gente estava conversando. Ele me perguntava como estavam sendo as aulas no American Ballet e eu falando. Era um domingo de manhã, a mulher dele tinha saído para levar a bebezinha deles para passar no parque, ele meteu a mão na minha perna e tentou me estuprar", disse Claudia Raia. A jovem utilizou um objeto decorativo pesado que encontrou no cômodo para golpear o agressor. A reação física interrompeu a investida violenta do homem e permitiu a fuga da vítima da residência.

"Sangrando"

"Só lembrava da minha mãe me dizendo: ‘se alguém te fizer algo que você não queira, meta na cabeça dessa pessoa o que você tiver do seu lado. Tinha uma coruja de cristal, um peso de papel. Ele caiu, sangrando", relembrou ela.

O texto Claudia Raia relembra episódio de violência sexual vivido na adolescência: Sangrando foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 02/07/2026 08:32
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