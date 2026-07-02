Noiva de Gabriel Martinelli reage ao ser associada com o termo ‘WAG’ - (crédito: Reprodução/ Instagram @isabellarrousso)





Isabella Rousso, noiva de Gabriel Martinelli, jogador da seleção brasileira que salvou o Brasil no jogo contra o Japão, usou o story para desmentir uma polêmica. Ela negou que tenha mostrado incômodo ao ser associada ao termo WAG, termo direcionado a esposas e namoradas de jogadores de futebol.

"Já recebi umas 200 mensagens com essas matérias com esse assunto "super importante" que tão postando bastante [risos]", começou ela, compartilhando um print de uma matéria que, segundo ela, é equivocada.

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"Só esclarecendo: eu não falei nada disso. Isso é mentira. Minha amiga comentou essa frase brincando na minha foto, mas não fui eu que falei, só tão perpetuando uma história inventada", desabafou.

Isabella, que é médica, reforçou que não gosta de ser associada com nada que compactue com rivalidades femininas, independente das profissões ou posições. "Não me comparem com outras mulheres, eu não compactuo com esses comentários de rivalidade feminina nas páginas. (Todas são importantes e muito mais do que só esposas, são mães, empresárias, influenciadoras, advogadas, nutricionistas e muito mais.)".