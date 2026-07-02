Suzana Castelo estreia como produtora e atriz em filme sobre Guido Schaffer

A atriz e produtora cearense Suzana Castelo vive um novo momento em sua carreira com o longa-metragem Guido, em que estreia no cinema brasileiro como atriz e produtora. Dirigido por Jayme Monjardim, o filme retrata a história do médico e seminarista Guido Schaffer, conhecido como o "Surfista Anjo", que morreu em 2009 após um acidente enquanto surfava na praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Além de assinar a produção ao lado de Monjardim, Suzana interpreta Júlia, noiva de Guido na trama que reúne, no elenco, nomes como Danilo Mesquita, Edson Celulari, Mallu Galli e Ailton Graça. O lançamento está previsto para 2027.

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Experiência de fé

O interesse de Suzana pela história de Guido Schaffer nasceu de uma experiência pessoal de fé. Após passar a frequentar a Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema — local que marcou a trajetória de evangelização do seminarista e onde estão seus restos mortais —, a artista sentiu que sua história precisava chegar às telas.

"A ideia de contar a história do Guido Schaffer surgiu depois de uma conversão arrebatadora que vivi ao catolicismo. Não acreditava em nada, não tinha fé, mas um dia 'caí do cavalo' e passei a viver essa experiência de forma intensa. Comecei a frequentar diariamente as missas na Igreja Nossa Senhora da Paz e foi justamente lá que conheci a história do Guido. Quando vi sua foto, senti como se já o conhecesse. Ao chegar em casa, encontrei uma relíquia dele — um cartão com sua foto, uma oração e um pequeno fragmento de um objeto que lhe pertenceu — que eu havia recebido dez anos antes. Esse cartão passou por inúmeras carteiras e bolsas durante todo esse tempo e nunca se perdeu. Para mim, aquilo foi um sinal de que essa história precisava ser contada", relembra a atriz.

Carreira versátil

Inquieta e movida pelo propósito de dar vida a narrativas que emocionam e inspiram, Suzana Castelo inicia uma nova fase de sua trajetória artística com Guido, assumindo, pela primeira vez, os papéis de atriz e produtora em um longa-metragem. O projeto representa mais um passo em uma carreira marcada pela versatilidade.

A artista já integrou produções como o filme Delicadeza, a minissérie Clandestinos, da TV Globo, e esteve à frente do espetáculo Lili, inspirado nos diários de Lili Elbe. Agora, une atuação e produção em uma obra que retrata a vida, a fé e o legado de Guido Schaffer, um dos personagens mais marcantes do catolicismo brasileiro contemporâneo.