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Filha de Ana Maria Braga quebra mito sobre vida simples

Mariana Maffeis surpreende ao revelar que nunca abriu mão do luxo

Filha de Ana Maria Braga quebra mito sobre vida simples:
Filha de Ana Maria Braga quebra mito sobre vida simples: "Temos tudo do bom e do melhor" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, abriu o jogo sobe o motivo pelo qual possui uma vida totalmente oposta ao deslumbre vivido pela sua mãe, que é apresentadora do Mais Você, da Globo.

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Em entrevista à revista Quem, a herdeira afirma que as pessoas criaram uma imagem equivocada sobre sua realidade e faz questão de desmistificar a ideia de que vive de forma simples ou "radical".

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"As pessoas se enganam muito comigo, pois é vendida uma imagem de mim que não condiz com a realidade. Hoje queremos apenas rotular os outros para facilitar nossa vida e percepção dela. E ainda os meios de comunicação reforçam toda essa dinâmica", opinou Mariana Maffeis, que é mãe de Joana, de 15 anos, Maria, de 11, Varuna, de 5, e Hima, de 2, frutos do casamento com o professor de ioga colombiano Badarik González.

A filha de Ana Maria Braga destacou que a decisão de morar no interior de São Paulo não está relacionada a abrir mão de conforto, mas da busca por qualidade de vida.

"Temos tudo do bom e do melhor"

"Canso de falar: não levo vida simples nenhuma. Temos acesso a tudo do bom e do melhor: comida, roupas, casa, estudos, experiências. Não há simplicidade nenhuma, e sim muita elaboração! Que eu não fique ostentando preços e etiquetas não quer dizer que dispenso os luxos da vida. Muito pelo contrário!",

O texto Filha de Ana Maria Braga quebra mito sobre vida simples: Temos tudo do bom e do melhor foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 03/07/2026 09:31
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