Filha de Ana Maria Braga quebra mito sobre vida simples: "Temos tudo do bom e do melhor" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, abriu o jogo sobe o motivo pelo qual possui uma vida totalmente oposta ao deslumbre vivido pela sua mãe, que é apresentadora do Mais Você, da Globo.

Em entrevista à revista Quem, a herdeira afirma que as pessoas criaram uma imagem equivocada sobre sua realidade e faz questão de desmistificar a ideia de que vive de forma simples ou "radical".

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"As pessoas se enganam muito comigo, pois é vendida uma imagem de mim que não condiz com a realidade. Hoje queremos apenas rotular os outros para facilitar nossa vida e percepção dela. E ainda os meios de comunicação reforçam toda essa dinâmica", opinou Mariana Maffeis, que é mãe de Joana, de 15 anos, Maria, de 11, Varuna, de 5, e Hima, de 2, frutos do casamento com o professor de ioga colombiano Badarik González.

A filha de Ana Maria Braga destacou que a decisão de morar no interior de São Paulo não está relacionada a abrir mão de conforto, mas da busca por qualidade de vida.

"Temos tudo do bom e do melhor"

"Canso de falar: não levo vida simples nenhuma. Temos acesso a tudo do bom e do melhor: comida, roupas, casa, estudos, experiências. Não há simplicidade nenhuma, e sim muita elaboração! Que eu não fique ostentando preços e etiquetas não quer dizer que dispenso os luxos da vida. Muito pelo contrário!",

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