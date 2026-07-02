Espaço no Parque da Cidade une futebol, samba e diversidade neste domingo

Embora o futebol seja uma paixão nacional, os ambientes tradicionais de torcida nem sempre se mostram acolhedores para todos os públicos. Pensando em romper com essa barreira e oferecer um local livre de julgamentos para mulheres, famílias e a comunidade LGBTQIAPN+, o Festival Em Casa surge como uma alternativa de entretenimento e convivência em Brasília. Neste domingo (5/7), o projeto realiza mais uma ocupação cultural no Parque da Cidade para transmitir o confronto entre Brasil e Noruega.
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Instalado temporariamente no antigo Pesque e Pague, o evento abre os portões às 14h e promete misturar a emoção dos gramados com uma programação que inclui apresentações musicais, área infantil e opções gastronômicas. O som da tarde ficará por conta da roda de samba Elas que Toquem e do Bloco da Tia Zélia. O início da partida está marcado para às 17h.
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Com um histórico de sucesso que já atraiu mais de 10 mil pessoas em apenas quatro jogos da Copa do Mundo, a iniciativa preza pela segurança e pelo respeito às diferenças. Segundo João Felipe Maione, sócio do Festival Em Casa, o objetivo principal não é a exclusividade, mas sim o sentimento de pertença.
"A proposta nunca foi criar um evento exclusivo para a comunidade LGBTQIAPN+, mas um espaço onde ninguém precise provar que entende de futebol para pertencer. O resultado é um público diverso, formado por casais, grupos de amigos, famílias e um número crescente de mulheres que relatam se sentir mais confortáveis para acompanhar os jogos", destacou.
Os ingressos para o evento já estão disponíveis para compra no Sympla, com valores de R$25 (passaporte promocional para duas pessoas) e R$30 (entrada individual).
Serviço
Festival Em Casa — Transmissão de Brasil x Noruega
Domingo, a partir das 14h no antigo Pesque e Pague no Parque da Cidade. Ingressos a partir de R$25.
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