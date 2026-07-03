João Emanuel Carneiro está nos preparativos para a continuação de Avenida Brasil (2012), prevista para estrear no ano que vem, no horário das nove, e definiu a equipe que fará parte do time de roteiristas.

Segundo informações do jornal O Globo, o autor selecionou Vincent Villari, Eliane Garcia, Marcia Prates, Marta Rangel e Paula Amaral como colaboradores. Curiosamente, a equipe esteve com ele na assinatura dos capítulos do seu trabalho mais recente, Mania de Você (2024) – considerado o maior fracasso da história da faixa até hoje.

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Com previsão de estreia para janeiro de 2027, no lugar de Quem Ama Cuida, a sequência de Avenida Brasil terá direção artística de Ricardo Waddington. A direção-geral ficará a cargo de Henrique Sauer, que recentemente dirigiu o filme de A Viagem, dos Estúdios Globo.

Nos bastidores, João Emanuel Carneiro pretende reunir nomes que integraram o elenco da trama há quase 15 anos, mas a ideia é que seja algo totalmente diferente, com uma grande reformulação na história, que impactará principalmente o elenco da produção.

O texto João Emanuel Carneiro define equipe para sequência de Avenida Brasil foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.