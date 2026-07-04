Antes e depois de Marina Sena: veja como a cantora mudou ao longo dos anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Marina Sena é considerada, atualmente, um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Antes da carreira solo, a mineira de Taiobeiras, no interior do estado de Minas Gerais, foi integrante dos grupos musicais A Outra Banda da Lua e Rosa Neon e possuía um visual extremamente diferente dos dias atuais.

A cantora, que alcançou o estrelato nacional em 2021, com o aclamado disco De Primeira, impactado pelo hit ‘Por Supuesto’, reuniu uma sequência de mudanças no visual ao longo dos anos seguintes.

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Atualmente, Marina Sena rouba a cena entre o grande público por possuir uma sensualidade única, marcada pelo teor misterioso, destacada, ainda, pela sua naturalidade, visto que, publicamente, nunca admitiu ter recorrido a intervenções cirúrgicas ou procedimentos estéticos.

A vida pessoal da artista também passou a gerar interesse. Atualmente, ela namora o dançarino e influenciador Juliano Floss, de 22 anos, que foi o terceiro colocado no BBB 26.