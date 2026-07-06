O motivo que levou Lore Improta a mudar forma de pensar sobre a filha

Lore Improta usou as redes sociais e compartilhou um vídeo mostrando a cabeleireira Duda Lima cortando as pontinhas do cabelo de sua filha, Liz, de 4 anos.
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A influenciadora afirmou que os cuidados com o cabelo da filha negra foram a porta de entrada para o seu letramento racial. "Compreendi que o cabelo não é apenas uma questão estética, mas também de identidade, pertencimento e autoestima. Aprendi que cuidar de um cabelo cacheado exige respeito às suas características e, principalmente, a desconstrução de padrões de beleza que, por muito tempo, desvalorizaram os cabelos ondulados, cacheados e crespos", disse.
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"Esse processo ampliou meu olhar e me fez entender a importância da representatividade desde a infância. No caso de Liz, a importância da representatividade negra", destacou a esposa de Léo Santana. Lore afirmou que sua maior dificuldade era entender que o cabelo de Liz tem necessidades próprias de fios cacheados e que não existe uma fórmula única.
Também busco fazer com que esse momento seja leve e afetivo, para que o cuidado com o cabelo nunca seja associado a algo difícil ou negativo, explicou Lore Improta. A dançarina destacou que procura mostrar para a primogênita mulheres e meninas negras que valorizam seus cachos com orgulho. Quero que ela cresça enxergando a beleza dela refletida em outras pessoas e entendendo que seu cabelo é motivo de orgulho, pontuou.
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